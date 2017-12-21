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    • Global Ports договорился с ФАС по ПЛП

    21.12.2017
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    • Арбитражный суд города Москвы утвердил условия мирового соглашения между Федеральной антимонопольной службой РФ и входящим в состав Global Ports АО «Петролеспорт» в отношении вынесенных ФАС в апреле 2017 года решения и предписаний.

    Напомним, в марте этого года ФАС признала три компании в составе Global Ports – АО «Первый контейнерный терминал», АО «Петролеспорт» и ООО «Восточная стивидорная компания» – нарушившими – п.1 ч.1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции», что выразилось в «установлении и поддержании монопольно высоких цен на услуги по перевалке контейнеров». 

    В апреле ФАС выдала стивидорам предписания об устранении нарушений антимонопольного законодательства и перечислении в бюджет дохода, полученного в результате злоупотребления доминирующим положением. ПКТ было предписано перечислить в федеральный бюджет 4,17 млрд рублей, ПЛП – 1,27 млрд рублей и ВСК – 1,27 млрд рублей. Global Ports обратился в суд, оспаривая решения и предписания ФАС.

    «Несмотря на то, что конкретные условия соглашения являются конфиденциальными, Группа может подтвердить, что условия мирового соглашения не окажут существенного влияния на финансовое положение или денежные потоки Группы и не скажутся существенным и негативным образом на операционной деятельности ПЛП», – говорится в сообщении Global Ports.

    Ранее были достигнуты мировые соглашения с ФАС по ПКТ и ВСК

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