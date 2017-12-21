Информационно-аналитическое агентство

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    • Пришли к соглашению

    21.12.2017
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    • Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) достигли сегодня предварительного соглашения по заработной плате со своим профсоюзом, сообщает Yonhap News со сылкой на собственный источник.

    Стороны договорились о замораживании заработной платы и переводе нескольких надбавок и доплат в суммарном объеме порядка 1,1 млн долларов в базовую зарплату.

    Завтра члены профсоюза проголосуют за или против этого соглашения.

    Напомним, в прошлый вторник рабочие DSME провели четырехчасовую забастовку. Главное требование, которое они выдвигали, – повышение зарплаты на 3,81%.

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