Пришли к соглашению

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) достигли сегодня предварительного соглашения по заработной плате со своим профсоюзом, сообщает Yonhap News со сылкой на собственный источник.

Стороны договорились о замораживании заработной платы и переводе нескольких надбавок и доплат в суммарном объеме порядка 1,1 млн долларов в базовую зарплату.

Завтра члены профсоюза проголосуют за или против этого соглашения.

Напомним, в прошлый вторник рабочие DSME провели четырехчасовую забастовку. Главное требование, которое они выдвигали, – повышение зарплаты на 3,81%.