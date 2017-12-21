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    • Опасное волнение в Беринговом

    21.12.2017
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    • По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:

    • В Баренцевом море ветер южный, юго-восточный ночью 18-23 м/с, днем 15-17 м/с; в западной части ветер юго-западный, южный ночью 18-23 м/с, днем 15-17 м/с; на юго-востоке моря ветер юго-западный, западный  11-16 м/с, в порывах 17-22 м/с, море  4 балла; на побережье Мурмана ожидается южный, юго-западный ветер в порывах до 15-18 м/с,
    • В Белом море: ветер юго-западный, южный 11-16 м/с, в порывах до 18 м/с, море 4 балла,
    • В Беринговом море в Тихом океане в районе Алеутских островов ожидается опасное волнение высотой 8-10 м. Явление сохранится до конца суток.

     

     

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