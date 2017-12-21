Импорт и экспорт Китая

Внешнеторговый оборот Китая по итогам января-ноября 2017 года достиг 3,703 трлн долларов. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В том числе экспорт вырос на 8% до 2,039 трлн долларов, а импорт — на 17,3% до 1,663 трлн долларов.

По данным министерства коммерции КНР, в ноябре внешнеторговый оборот Китая увеличился на 14,7% по сравнению с ноябрем 2016 года и составил 394,55 млрд долларов.

Экспорт по итогам отчетного месяца поднялся на 12,3% до 217,38 млрд долларов, импорт вырос на 17,7% — до 177,17 млрд долларов.