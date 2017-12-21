Информационно-аналитическое агентство

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    • Импорт и экспорт Китая

    21.12.2017
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    • Внешнеторговый оборот Китая по итогам января-ноября 2017 года достиг 3,703 трлн долларов. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

    В том числе экспорт вырос на 8% до 2,039 трлн долларов, а импорт — на 17,3% до 1,663 трлн долларов.

    По данным министерства коммерции КНР, в ноябре внешнеторговый оборот Китая увеличился на 14,7% по сравнению с ноябрем 2016 года и составил 394,55 млрд долларов. 

    Экспорт по итогам отчетного месяца поднялся на 12,3% до 217,38 млрд долларов, импорт вырос на 17,7% — до 177,17 млрд долларов.

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