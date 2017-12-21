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    • Законопроект о рейдовой перевалке

    21.12.2017
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    • Министерство транспорта подготовило проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации и другие законодательные акты Российской Федерации (в части регулирования осуществления перегрузки (перевалки) грузов с судна на судно за пределами акваторий морских портов)».

    Согласно тексту законопроекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, в КТМ вводится новая статья, которая определяет понятие перевалки с судна на судно и содержание правил такой перевалки.

    Правила рейдовой перевалки, утверждаемые Минтрансом совместно с ФСБ, содержат:

    • информацию о разрешенных местах осуществления операций по перевалке грузов с судна на судно;
    • требования к гидрометеорологическим условиям – допустимым силе ветра, волнению моря, величине зыби, видимости;
    • перечень грузов, перевалку которых можно осуществлять;
    • требования к способу перевалки;
    • требования к аварийно-спасательному обеспечению;
    • порядок взаимодействия капитана морского порта с пограничными и таможенными органами.

    Каждое из судов, задействованных рейдовой перевалке, должно не позднее, чем за 48 часов до начала операций уведомить о своем намерении капитана порта. В уведомлении должны быть указаны:

    • Название судна, флаг, номер IMO, название судовладельца, расчетное время прибытия к месту перевалки;
    • Предполагаемые дата, время и место начала операций;
    • Тип и планируемый объем груза;
    • Класс и планируемый объем опасного груза (в случае перевалки опасных грузов);
    • Предполагаемая продолжительность операций по перевалке;
    • Подтверждение наличия на судне плана по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (в случае, если планируется ‎по перевалка нефти и нефтепродуктов).

    Капитан морского порта не позднее, чем за 6 часов до начала планируемых операций может запретить перевалку, если не выполняются установленные правила рейдовой перевалки.

    Также каждое из судов, задействованных в рейдовой перевалке, должно уведомить капитана порта об окончании операций.

    На рыбаков эти правила и требования не распространяются.

    С полным текстом законопроекта можно ознакомиться ниже.

    О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации и другие законодательные акты Российской Федерации (в части регулирования осуществления перегрузки (перевалки) грузов с судна на судно за пределами акваторий морских портов)

     

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