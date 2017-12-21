Законопроект о рейдовой перевалке

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации и другие законодательные акты Российской Федерации (в части регулирования осуществления перегрузки (перевалки) грузов с судна на судно за пределами акваторий морских портов)

Статья 1

Внести в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2207; 2001,

‎№ 22, ст. 2125; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 52, ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557; № 50, ст. 6246; 2008, № 29, ст. 3418; № 30,

‎ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30; № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425; № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253; № 25, ст. 3534; № 30, ст. 4590, 4596; № 45, ст. 6335;

‎№ 48, ст. 6728; 2012, № 18, ст. 2128; № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4321; 2013, № 30,

‎ст. 4058; 2014, № 6, ст. 566; № 42, ст. 5615; № 48, ст. 6659; 2015, № 1, ст. 89; № 13, ст. 1810; № 29, ст. 4339, 4356; 2016, № 27 (ч.1), ст. 4186, ст. 4215; 2017, № 7,

‎ст. 1029; № 27, ст. 3945) следующие изменения:

1.Часть 1 статьи 74 изложить в следующей редакции:

«1. Капитан морского порта осуществляет возложенные на него настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации административно-властные полномочия в морском порту, а также за его пределами (в части регулирования операций по перегрузке (перевалке) грузов с судна на судно за пределами акваторий морских портов во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне Российской Федерации).».

2.Дополнить статьей 841 следующего содержания:

«841. Операции по перегрузке (перевалке) грузов с судна на судно во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне Российской Федерации за пределами акваторий морских портов.

1. Под перегрузкой (перевалкой) грузов с судна на судно в настоящем Кодексе понимается комплекс мероприятий по выгрузке груза с одного судна с одновременной погрузкой этого груза на другое судно.

2. Правила осуществления операций по перегрузке (перевалке) грузов с судна на судно, в том числе операций по бункеровке судов во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне Российской Федерации за пределами акваторий морских портов, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти в области транспорта совместно с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, применяются в целях защиты окружающей среды и содержат:

1) информацию о разрешенных местах осуществления операций по перегрузке (перевалке) грузов с судна на судно;

2) требования к гидрометеорологическим условиям – допустимым силе ветра, волнению моря, величине зыби, видимости;

3) перечень грузов, перегрузку (перевалку) которых можно осуществлять;

4) требования к способу перегрузки (перевалки) груза с судна на судно;

5) требования к аварийно-спасательному обеспечению;

6) порядок взаимодействия капитана морского порта с пограничными органами и таможенными органами Российской Федерации.

Закрепление районов внутренних морских вод, территориального моря и исключительной экономической зоны Российской Федерации за морскими портами Российской Федерации в части безопасности мореплавания и защиты морской среды от загрязнения с судов осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

3. Не позднее, чем за 48 часов до начала операций по перегрузке (перевалке) грузов с судна на судно каждое из судов, участвующих в указанных операциях, должно уведомить капитана морского порта, в чью зону ответственности входит место осуществления операций по перевалке, о намерении осуществлять указанные операции.

Уведомление должно содержать следующую информацию:

1)Название судна, флаг, идентификационный номер Международной морской организации, наименование судовладельца, расчетное время прибытия судна к месту осуществления операции по перегрузке (перевалке);

2)Предполагаемые дата, время и место начала операции по перегрузке (перевалке);

3)Тип и планируемое количество в метрических тоннах перегружаемого (переваливаемого) груза;

4)Класс и планируемое количество в метрических тоннах перегружаемого (переваливаемого) опасного груза (при наличии);

5)Предполагаемая продолжительность операции по перегрузке (перевалке);

6)Подтверждение наличия на судне плана по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (в случае, если планируется осуществление операции

‎по перегрузке (перевалке) нефти и нефтепродуктов).

Капитан морского порта не позднее, чем за 6 часов до начала планируемых операций по перегрузке (перевалке) грузов с судна на судно может запретить выполнение таких операций, если правила, установленные федеральным органом исполнительной власти в области транспорта в соответствии с частью 2 настоящей статьи, не выполняются. Об окончании операций по перегрузке (перевалке) грузов с судна на судно каждое из судов, участвующих в указанных операциях, должно уведомить капитана морского порта.

4. Требования частей 1-3 настоящей статьи не применяются в отношении операций по перегрузке и выгрузке уловов водных биологических ресурсов, рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов.».

Статья 2

Федеральный закон от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3833; 2003,

‎N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4444; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 46, ст. 5557; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5748; 2009, N 52, ст. 6440; 2011, N 15, ст. 2021; N 30, ст. 4594; 2012, N 31, ст. 4321; N 53, ст. 7612; 2013, N 19, ст. 2314; N 23, ст. 2868; 2014, N 52, ст. 7557; 2015, N 29, ст. 4339; 2016, № 27 (ч.1), ст. 4186) дополнить статьей 211 следующего содержания:

«211. Операции по перегрузке (перевалке) грузов с судна на судно во внутренних морских водах и в территориальном море.

Операции по перегрузке (перевалке) грузов с судна на судно во внутренних морских водах и в территориальном море осуществляются в соответствии со статьей 841 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации.».

Статья 3

Федеральный закон от 17 декабря 1998 года № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 51, ст. 6273; 2001, № 53 (ч.1), ст. 3429; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 17, ст. 1555; № 27 (ч.1), ст. 2700; № 46 (ч.1), ст. 4444; 2005, № 30 (ч.1), ст. 3101; 2006, № 45, ст. 4640; 2007, № 50, ст. 6246; 2008, № 49,

‎ст. 5748; 2009, № 52 (1 ч.), ст. 6440; 2011, № 1, ст. 32; № 30 (ч.1), ст. 4590; № 48,

‎ст. 6732; 2014, № 6, ст. 566; № 42, ст. 5615; 2016, № 15, ст. 2066; № 27 (ч.2), ст. 4282) дополнить статьей 311 следующего содержания:

«311. Операции по перегрузке (перевалке) грузов с судна на судно в исключительной экономической зоне.

Операции по перегрузке (перевалке) грузов с судна на судно в исключительной экономической зоне осуществляются в соответствии со статьей 841 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации.».

Статья 4

Часть 1 статьи 10 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ

‎«О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2012, № 26, ст. 3446; 2016, № 27 (ч. 2), ст. 4282; 2017, № 27, ст. 3945) изложить в следующей редакции:

«1. Капитан морского порта осуществляет возложенные на него настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации административно-властные полномочия в морском порту, а также за его пределами (в части регулирования операций по перегрузке (перевалке) грузов с судна на судно за пределами акваторий морских портов во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне Российской Федерации).».

Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении двенадцати месяцев после его официального опубликования.

Президент

‎Российской Федерации