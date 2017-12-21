Буксиры выведут из-под тарифного регулирования

Об изменении государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий в морских портах Российской Федерации

В соответствии с частью 1 статьи 11 и статьей 21 Федерального закона от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 34, ст. 3426; 2001, № 33 (часть 1), ст. 3429; 2002, № 1 (часть 1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 168; № 13, ст. 1181; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 1, ст. 10; № 19, ст. 2063; 2007, № 1 (часть 1), ст. 21; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5557; 2008, № 52 (часть 1), ст. 6236; 2011, № 29, ст. 4281; № 30 (часть 1), ст. 4590, ст. 4596; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4321; № 53 (часть 1), ст. 7616; 2015, № 41 (часть I), ст. 5629; 2017, № 31 (часть I), ст. 4754; 2017, № 31 (часть I), ст. 4828, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2008 г. № 293 «О государственном регулировании цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 17, ст. 1887; 2009, № 30, ст. 3836; 2010, № 19, ст. 2316; 2013, № 27, ст. 3602; 2015, № 37, ст. 5153; 2016, №47, ст. 6637), пунктами 68 и 69 приказа Федеральной службы по тарифам от 13.10.2010 № 481-э «Об утверждении порядка рассмотрения документов, представленных для принятия решения о введении, изменении или прекращении регулирования деятельности субъектов естественных монополий, и перечня таких документов» (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2010, регистрационный № 19336), с изменениями, внесенными приказами ФСТ России от 23.05.2011 № 211-э (зарегистрирован Минюстом России 04.11.2011, регистрационный № 21258), от 27.07.2011 № 427-э (зарегистрирован Минюстом России 08.09.2011, регистрационный № 21763), от 12.04.2013 № 406-э (зарегистрирован Минюстом России 15.05.2013, регистрационный № 28393), от 01.11.2013 № 1360-э (зарегистрирован Минюстом России 24.12.2013, регистрационный № 30740), от 16.12.2014 № 2242-с (зарегистрирован Минюстом России 24.12.2014, регистрационный № 35391), на основании пункта 6.1(1) Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 331 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3259; 2006, № 45, ст. 4706; № 49, ст. 5223; 2007, № 7, ст. 903; 2008, № 13, ст. 1316; № 44, ст. 5089; 2009, № 2, ст. 248; № 3, ст. 378; № 39, ст. 4613; 2010, № 9, ст. 960; № 25, ст. 3181; 2011, № 14, ст. 1935; № 18, ст. 2645; № 44, ст. 6269; 2012, № 27, ст. 3741; № 39, ст. 5283; № 52, ст. 7518; 2013, № 35, ст. 4514; № 36, ст. 4578; № 45, ст. 5822; 2014, № 35, ст. 4774; 2015, № 1, ст. 279; № 10, ст. 1543; 2016, № 1 (часть II) ст. 239, № 28, ст. 4741; № 38, ст. 5564; № 43, ст. 6030),

п р и к а з ы в а ю:

1.Не применять ценовое регулирование на услуги буксиров в отношении:

— АО «Ванинский морской торговый порт»;

— АО «Восточный порт»;

— АО «Дальтрансуголь»;

— АО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт»;

— АО «Махачкалинский морской торговый порт»;

— АО «Морской порт Певек»;

— АО «Мурманский морской рыбный порт»;

— АО «Нарьян-Марский морской торговый порт»;

— АО «Сочинский морской торговый порт»;

— АО «Роснефтефлот»;

— АО «Таганрогский морской торговый порт»;

— АО «Туапсинский морской торговый порт»;

— АО «Флот Новороссийского морского порта»;

— ГУП города Севастополь «Севастопольский морской порт»;

— ГУП РК «Крымские морские порты»;

— ЗАО «Портовый флот»;

— ОАО «Анадырский морской порт»;

— ОАО «Архангельский морской торговый порт»;

— ОАО «Владивостокский морской рыбный порт»;

— ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»;

— ОАО «Таганрогский судоремонтный завод»;

— ООО «Порт Высоцкий»;

— ООО «Порт-Маркер»;

— ООО «Транснефть-Сервис»;

— ПАО «Магаданский морской торговый порт»;

— ПАО «Славянский судоремонтный завод»;

— ФГУП «Атомфлот»;

— ФГУП «Росморпорт».

2.На основании пункта 2 статьи 8 Федерального закона от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 34, ст. 3426; 2001, № 33 (часть 1), ст. 3429; 2002, № 1 (часть 1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 168; N 13, ст. 1181; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 1, ст. 10; № 19, ст. 2063; 2007, № 1 (часть 1), ст. 21; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5557; 2008, № 52 (часть 1), ст. 6236; 2011, № 29, ст. 4281; № 30 (часть 1), ст. 4590, ст. 4596; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4321; № 53 (часть 1), ст. 7616; 2015, № 41 (часть I), ст. 5629); 2017, № 31 (часть I), ст. 4754; 2017, № 31 (часть I), ст. 4828 субъекты естественной монополии, указанные в пункте 1 настоящего приказа, обязаны:

2.1. направлять в ФАС России не позднее, чем за десять дней до введения в действие тарифов (сборов) посредством факсимильной связи или электронной почты заверенную копию акта (документа) об установлении (изменении) тарифов на услуги буксиров;

2.2.ежеквартально (не позднее 30 дней со дня окончания отчетного квартала) публиковать на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения:

2.2.1.об объемах оказанных услуг буксиров;

2.2.2.о применяемых тарифах на услуги буксиров.

3.Признать утратившими силу:

— приказ ФСТ России от 29.04.2015 № 129-т/3 «Об утверждении тарифов на услуги буксиров, оказываемые ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт» в морском порту Махачкала» (зарегистрирован Минюстом России 20.05.2015, регистрационный № 37336);

— приказ ФСТ России от 28.08.2012 № 204-т/1 «Об утверждении тарифов на услуги в морском порту, оказываемые ОАО «Ванинский морской торговый порт» (зарегистрирован Минюстом России 09.11.2012, регистрационный № 25782);

— приказ ФСТ России от 24.12.2009 № 515-т/18 «Об утверждении тарифов на услуги в морском порту, оказываемые ОАО «Нарьян-Марский морской торговый порт» (зарегистрирован Минюстом России 29.01.2010, регистрационный № 16148);

— приказ ФСТ России от 20.05.2009 № 101-т/1 «Об утверждении тарифов на услуги в морском порту, оказываемые ОАО «Архангельский морской торговый порт» (зарегистрирован Минюстом России 10.07.2009, регистрационный № 14318);

— приказ ФСТ России от 23.09.2008 № 184-т/10 «Об утверждении тарифов на услуги в морском порту, оказываемые ОАО «Анадырский морской порт» (зарегистрирован Минюстом России 08.10.2008, регистрационный № 12429);

— приказ ФСТ России от 15.08.2008 № 146-т/9 «Об утверждении тарифов на услуги в морском порту, оказываемые ОАО «Мурманский морской рыбный порт» (зарегистрирован Минюстом Росси 08.09.2008, регистрационный № 12248);

— приказ ФСТ России от 29.05.2015 № 185-т/1 «Об утверждении тарифов на услуги буксиров, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в морских портах Чукотки» (зарегистрирован Минюстом России 18.06.2015, регистрационный № 37717).

4.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФАС России А.В. Редько.

Руководитель И.Ю. Артемьев