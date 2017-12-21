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    • Буксиры выведут из-под тарифного регулирования

    21.12.2017
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    • Федеральной антимонопольной службой разработан проект приказа «Об изменении государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий в морских портах Российской Федерации».

    Проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

    Согласно проекту, предполагается отменить ценовое регулирование на услуги буксиров в отношении ФГУП «Росморпорт», ФГУП «Атомфлот», ГУП РК «Крымские морские порты», ЗАО «Портовый флот», ООО «Транснефть-Сервис», АО «Роснефтефлот» и АО «Флот Новороссийского морского порта», а также ряда портовых и терминальных операторов.

    Полный перечень субъектов, которые предлагается вывести из-под ценового регулирования на услуги буксирного флота:

    • АО «Ванинский морской торговый порт»;
    • АО «Восточный порт»;
    • АО «Дальтрансуголь»;
    • АО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт»;
    • АО «Махачкалинский морской торговый порт»;
    • АО «Морской порт Певек»;
    • АО «Мурманский морской рыбный порт»;
    • АО «Нарьян-Марский морской торговый порт»;
    • АО «Сочинский морской торговый порт»;
    • АО «Роснефтефлот»;
    • АО «Таганрогский морской торговый порт»;
    • АО «Туапсинский морской торговый порт»;
    • АО «Флот Новороссийского морского порта»;
    • ГУП города Севастополь «Севастопольский морской порт»;
    • ГУП РК «Крымские морские порты»;
    • ЗАО «Портовый флот»;
    • ОАО «Анадырский морской порт»;
    • ОАО «Архангельский морской торговый порт»;
    • ОАО «Владивостокский морской рыбный порт»;
    • ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»;
    • ОАО «Таганрогский судоремонтный завод»;
    • ООО «Порт Высоцкий»;
    • ООО «Порт-Маркер»;
    • ООО «Транснефть-Сервис»;
    • ПАО «Магаданский морской торговый порт»;
    • ПАО «Славянский судоремонтный завод»;
    • ФГУП «Атомфлот»;
    • ФГУП «Росморпорт».

    С полным текстом проекта можно ознакомиться ниже.

     

    Об изменении государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий в морских портах Российской Федерации

     

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