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    • Hyundai Merchant Marine построит 22-тысячники

    20.12.2017
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    • Hyundai Merchant Marine (HMM) в 2018 году приступит к реализации проекта по строительству контейнеровозов вместимостью 22 000 TEU. Об это заявил CEO HMM Ю Чанг-Кеун, оглашая стратегию компании на следующий год.

    Напомним, что к 2020 году девять 22-тысячников на китайских верфях построит CMA CGM.  Кроме того, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME) получила контракт стоимостью 820 млн долларов на строительство пяти контейнеровозов VLCS для одной из европейских судоходных компаний. По информации некоторых СМИ, предположительно, это может быть Mediterranean Shipping Company (MSC), которая вела переговоры с DSME и Samsung Heavy Industries о строительстве 11 контейнеровозов вместимостью 22 тыс. TEU каждый.

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