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    • Global Ports договорился с ФАС по ВСК

    20.12.2017
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    • Арбитражный суд города Москвы утвердил условия мирового соглашения между Федеральной антимонопольной службой РФ и входящей в состав Global Ports Investments «Восточной стивидорной компанией» в отношении решения и предписаний, вынесенных ФАС в апреле этого года. 

    Напомним, ФАС предписала ВСК перечислить в федеральный бюджет 1,27 млрд рублей, которые ведомство расценивал как «доход, полученный в результате злоупотребления доминирующим положением», и «установить экономически обоснованные тарифы на услуги по перевалке контейнеров, ранжируемые в зависимости от типа контейнера, в рублях».

    «Несмотря на то, что конкретные условия соглашения являются конфиденциальными, Группа может подтвердить, что условия мирового соглашения не окажут существенного влияния на финансовое положение или денежные потоки Группы и не скажутся существенным и негативным образом на операционной деятельности ВСК», – говорится в сообщении Global Ports.

    Ранее, 12 декабря Арбитражный суд одобрил мировое соглашение между ФАС и «Первым контейнерным терминалом» на аналогичных условиях.

    В Global Ports рассчитывают в ближайшем будущем заключить с ФАС мировое соглашение на аналогичных условиях по «Петролеспорту». Судебные слушания назначены на конец текущего месяца.

     

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