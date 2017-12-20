Global Ports договорился с ФАС по ВСК

Арбитражный суд города Москвы утвердил условия мирового соглашения между Федеральной антимонопольной службой РФ и входящей в состав Global Ports Investments «Восточной стивидорной компанией» в отношении решения и предписаний, вынесенных ФАС в апреле этого года.

Напомним, ФАС предписала ВСК перечислить в федеральный бюджет 1,27 млрд рублей, которые ведомство расценивал как «доход, полученный в результате злоупотребления доминирующим положением», и «установить экономически обоснованные тарифы на услуги по перевалке контейнеров, ранжируемые в зависимости от типа контейнера, в рублях».

«Несмотря на то, что конкретные условия соглашения являются конфиденциальными, Группа может подтвердить, что условия мирового соглашения не окажут существенного влияния на финансовое положение или денежные потоки Группы и не скажутся существенным и негативным образом на операционной деятельности ВСК», – говорится в сообщении Global Ports.

Ранее, 12 декабря Арбитражный суд одобрил мировое соглашение между ФАС и «Первым контейнерным терминалом» на аналогичных условиях.

В Global Ports рассчитывают в ближайшем будущем заключить с ФАС мировое соглашение на аналогичных условиях по «Петролеспорту». Судебные слушания назначены на конец текущего месяца.