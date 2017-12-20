Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Экспорт и импорт ТНП

    20.12.2017
  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • По итогам 10 месяцев 2017 года в Россию было ввезено 45,8 млн пар кожаной обуви.

    Это на 9,4% больше, чем в январе-октябре прошлого года.

    В денежном выражении, по данным ФТС РФ,   импорт кожаной обуви также вырос на 40,5% — до порядка 1,4 млрд долларов.

    Также увеличился импорт одежды – за январь-октябрь этого года ее ввезли на сумму 5,57 млрд долларов, что на 26,3% больше, чем годом ранее.

     

    Объем импорта хлопчатобумажных тканей в отчетном периоде увеличился на 53,9% —до 208,6 млн кв. м. В стоимостном выражении импорт вырос по сравнению с 10 месяцами 2016 года на 37,4% — до 116,1 млн долларов.

    В экспорте х/б тканей за январь-октябрь текущего года было отгружено 64,6 млн кв. м. — на 13,7% меньше уровня прошлого года. Вместе с тем, в деньгах экспорт х/б тканей увеличился на 15,6% — до 38,5 млн долларов.

    121
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017АвгустАпрельГлобальноИюльИюньМайМартСентябрьСуэцкий каналФевральЯнварь 20.10.2017 Судооборот через Суэцкий канал
    По данным Администрации Суэцкого канала, по итогам 9 месяцев 2017 года через Суэцкий канал прошло чуть более 12,9 […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АвгустАпрельГрузооборотИюльИюньМайМартНоябрьОктябрьРЖДРоссияСентябрьФевральЯнварь 01.12.2017 Грузы РЖД
    По итогам 11 месяцев 2017 года погрузка на сети РЖД составила 1 млрд 151,1 млн тонн. По сравнению […]
    0
    2017Азовское мореКаспийское мореНоябрьФрахтовые ставкиЮг 30.11.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    Фрахтовый рынок Азовского моря ведет себя спорадически. Участники рынка на этой неделе дают совершенно разные котировки.  В понедельник […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017PanalpinaГлобальноФинансы 20.07.2017 Финансы Panalpina
    Panalpina опубликовала финансовые показатели за первое полугодие 2017 года. Выручка увеличилась на 1,4% до 2,6 млрд швейцарских франков […]
    0
    2017АвгустАпрельВнешняя торговляЕвросоюзИюльИюньМайМартОктябрьРоссияСентябрьФевральЯнварь 20.12.2017 Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
    Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за январь-октябрь 2017 года вырос по отношению к аналогичному периоду 2016 […]
    0
    2017ГлобальноСпотовый рынокФрахтовые ставкиЯнварь 16.01.2017 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 2, 2017
    На второй неделе года спотовые ставки на европейском трейде продолжают снижаться, а на американском направлении – расти. Так, […]
    0
    2017Латвийское пароходствоМартПрибалтикаФевральФинансыЯнварь 26.05.2017 Финансы Латвийского пароходства
    Латвийское пароходство (Latvijas kugnieciba) опубликовало финансовые показатели за первый квартал 2017 года. Выручка сократилась на 2,9% до 24,4 […]
    0
    2017TEUАпрельКонтейнерооборотМартФевральФинляндияЯнварь 22.05.2017 Финские лидеры снизили контейнерооборот в апреле
    Суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии в январе-апреле составил 472,5 тыс. TEU. Это на 1,7% больше, чем […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АпрельМартСтатистика таможниУдобренияФевральЭкспортЯнварь 23.06.2017 Экспорт азотных и калийных удобрений сократился
    По данным ФТС РФ, по итогам января-апреля, российский поставки азотных удобрений на мировой рынок снизились по сравнению с […]
    0
    ИмпортСЗТУТаможенное оформлениеТаможенные процедурыТаможня 22.02.2017 Автоматический режим сработал
    В Санкт-Петербургской таможне на Шушарском таможенном посту осуществлен первый в Северо-Западном регионе выпуск  декларации на товары в соответствии […]
    0
    Цветные металлыЭкспорт 01.03.2017 Цветмет на экспорт
    По итогам 12 месяцев 2016 года объем российского экспорта необработанного алюминия увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным […]
    0
    2017АвгустАпрельИюльИюньМайМартОктябрьСентябрьСтатистика таможниУдобренияФевральЭкспортЯнварь 14.12.2017 Экспорт минеральных удобрений
    За 10 месяцев 2017 года российский экспорт азотных удобрений составил почти 10,4 млн тонн. Это на 0,2% больше, […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    19.12.2017 Судооборот через Суэцкий канал
    19.12.2017 Приморск снижает темпы, Новороссийск наращивает
    18.12.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 49
    15.12.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 49
    14.12.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    13.12.2017 Четыре лота Chipolbrok
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики