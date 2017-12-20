Экспорт и импорт ТНП

По итогам 10 месяцев 2017 года в Россию было ввезено 45,8 млн пар кожаной обуви.

Это на 9,4% больше, чем в январе-октябре прошлого года.

В денежном выражении, по данным ФТС РФ, импорт кожаной обуви также вырос на 40,5% — до порядка 1,4 млрд долларов.

Также увеличился импорт одежды – за январь-октябрь этого года ее ввезли на сумму 5,57 млрд долларов, что на 26,3% больше, чем годом ранее.

Объем импорта хлопчатобумажных тканей в отчетном периоде увеличился на 53,9% —до 208,6 млн кв. м. В стоимостном выражении импорт вырос по сравнению с 10 месяцами 2016 года на 37,4% — до 116,1 млн долларов.

В экспорте х/б тканей за январь-октябрь текущего года было отгружено 64,6 млн кв. м. — на 13,7% меньше уровня прошлого года. Вместе с тем, в деньгах экспорт х/б тканей увеличился на 15,6% — до 38,5 млн долларов.