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    • Технологическая схема перемещения товаров из КНР утверждена

    20.12.2017
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    • Приказ Минтранса России «Об утверждении Технологической схемы перемещения товаров, за исключением животных, ввозимых в Российскую Федерацию, в контейнерах с территории Китайской Народной Республики через железнодорожные пункты пропуска государственной границы РФ Махалино и Пограничный с целью их последующего вывоза за пределы таможенной территории ЕАЭС через морские пункты пропуска государственной границы РФ Зарубино, Посьет, Владивосток, Восточный и Находка» вышел еще в конце октября.

    Как сообщает Владивостокская таможня, теперь продолжительность пропуска грузового поезда, следующего с территории КНР на российских приграничных железнодорожных станциях расположенных в Приморском крае не превысит одного часа. Это при отсутствии фактов нарушения.

    Общее время следования грузового поезда от государственной границы Российской Федерации в морские порты юга Приморья не должно превышать 24 часов. Помещение таких товаров под таможенную процедуру таможенного транзита не требуется.

    Технологическая схема применяется для товаров, которые ввезены с территории КНР на территорию России для их дальнейшего убытия через морские пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации.

    Новая технология, отмечают в таможне, позволяет реализовать транзитный потенциал транспортных коридоров «Приморье 1» и «Приморье 2» и использовать конкурентные преимущества «короткого плеча» для выхода товаров к морским портам для дальнейшей доставки по всему миру.

    По информации таможни, в ближайшее время ожидается первый состав, оформление которого пройдет по новой технологии.

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