Об уточнении новых положений Таможенного кодекса ЕАЭС

Вчера на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утверждены структура и формат заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары. Документ описывает структуру и формат заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, необходимые для формирования электронного документа. Этим описанием должны будут руководствоваться IT-разработчики национальных таможенных органов при создании формы заявления в информационной системе, сообщает ЕЭК.

Ранее члены Коллегии Комиссии уже утвердили форму самого заявления, порядок ее заполнения, а также порядок регистрации такого заявления или отказа в регистрации.

Подать заявления о выпуске товаров до подачи таможенной декларации в бумажном виде можно будет с даты вступления в силу нового Таможенного кодекса. Электронная версия заявления станет доступна с 1 июля 2018 года.

Кроме того, утверждены формат и структура заявления о совершении операций в отношении находящихся за пределами таможенной территории Союза транспортных средств международной перевозки. Решение касается тех транспортных средств, которые помещены под таможенную процедуру временного ввоза. Также внесены изменения в структуру и формат расчета размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.

Решением Коллегии ЕЭК урегулированы вопросы, регламентирующие выпуск товаров в свободное обращение. В частности, определена последовательность совершения таможенных операций, связанных с выпуском товаров, отказом в выпуске и аннулированием. Кроме того, установлен порядок автоматического выпуска товаров, что позволит существенно сократить сроки выпуска, уменьшить финансовые затраты участников внешнеэкономической деятельности и практически свести к нулю коррупционную составляющую в работе таможенных органов. Определен порядок приостановления срока выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, а также правила оформления уведомлений декларанту и правообладателю о решениях, принятых таможенным органом в отношении таких товаров.

Утверждена форма общего реестра уполномоченных экономических операторов (УЭО) стран ЕАЭС, порядок его формирования и ведения. Кроме того, определен перечень статей административного и уголовного законодательства стран ЕАЭС, привлечение к ответственности, по которым может стать основанием для отказа в получении статуса УЭО, установлены правила его администрирования. Все эти списки будут доступны всем заинтересованным лицам на официальном правовом портале ЕАЭС.

Одобрено Соглашение о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в рамках ЕАЭС складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию. Его подписание и реализация позволят сформировать в ЕАЭС единую систему обращения складских свидетельств.

Соглашение обеспечивает взаимное признание складских свидетельств, применение в Союзе общих требований к регулированию их обращения, включая требования к составу обязательных сведений, содержащихся в складских свидетельствах, формирование национальных систем гарантирования исполнения обязательств складов перед держателями складских свидетельств. Кроме того, в соглашении прописаны требования к формированию и ведению национальных реестров складских свидетельств и складов, а также к обеспечению открытого доступа к сведениям из госреестра складов.

В документе разграничены национальная и наднациональная компетенции. На национальном уровне устанавливаются требования к форме бланка складского свидетельства, порядку его изготовления, приобретения, хранения и уничтожения, видам и степеням защиты, порядки формирования и ведения уполномоченными органами сторон реестров складов и складских свидетельств и ведения складами учета и хранения продукции.

Помимо этого, на национальном уровне обеспечивается контроль за обращением складских свидетельств, включая регулирование допуска складов к оказанию услуг по хранению продукции с выдачей складских свидетельств и формирование системы гарантирования исполнения обязательств.

В свою очередь, Совету Комиссии предоставляются полномочия устанавливать требования к национальным системам гарантирования исполнения обязательств по складским свидетельствам, составу сведений, включаемых в реестр складских свидетельств и договор хранения.

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