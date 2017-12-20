Об итогах работы Гильдии «Гермес»

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге прошло годовое отчетное собрание по итогам работы Гильдии «Гермес».

В собрании приняли участие директор по сопровождению экспортных проектов ОАО «Российский экспортный центр» Михаил Антипов, член Общественного совета при ФТС России, генеральный директор ООО «Северо-Запад Нефтепродукт» Александр Анисимов, доверенное лицо депутата Государственной Думы Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу Виктор Насобин, заместитель начальника СЗТУ, начальник правовой службы СЗТУ Влада Алтуфьева, начальник Балтийской таможни Сергей Сенько, начальник Санкт-Петербургской таможни Сергей Опря, председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев.

С основным докладом об итогах деятельности Гильдии выступил директор Гильдии Роман Козлов. «Одной из приоритетных задач была битва за Кодекс, – отметил он. – Многое удалось внести и отстоять. Особо важные моменты связаны со снижением уровня обеспечения таможенного представителя с 1 млн до 500 тыс. евро, а также «оживлением» части указанной суммы и возможности использования ее в качестве гарантии при уплате таможенных платежей за клиента. Главным авангардным отрядом стали юристы компаний, активно работающие в комитете по правовым вопросам».

«Мы практически исчерпали повестку региональных проблем. Большинство задач регионального уровня нам удалось решить сообща с СЗТУ и Балтийской таможней, – рассказал Р.Козлов. – В частности, благодаря увеличению времени работы Балтийского ЦЭД, пересмотра ряда процедур и наведения порядка с компетенцией таможенных постов, по подсчетам администрации Санкт-Петербурга, экономия участников ВЭД приблизилась за прошлый год к отметке в 1 млрд рублей».

Кроме того, в этом году совместно с ЭкспоБанком был успешно реализован проект по расширению географии влияния Гильдии «Гермес» при участии экспертов ГК «Аривист», ООО «Константа», ГК «Континент», ГК «Канавара Групп». Так, в ноябре этого года во Владивостоке открылось представительство Гильдии.

Также Р.Козлов подчеркнул, что значимым фактом в деятельности организации в этом году стало участие в Экспертном совете по развитию внешнеэкономической деятельности комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы.

Одним из основных вопросов повестки дня собрания стало коллективное решение об одобрении декларации «Об одобрении и поддержке Хартии добросовестных участников внешнеэкономической деятельности» и присоединение к Хартии, за которое все присутствующие члены Гильдии «Гермес» проголосовали единогласно.

Советник руководителя комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев в своем выступлении проинформировал об открытии Делового центра Санкт-Петербурга в Гамбурге и о новых возможностях для участников ВЭД. Он напомнил о «Днях российской логистики в Гамбурге». Форум, который был организован Гильдией «Гермес» два года подряд, должен пройти в 2018 году при поддержке правительства Санкт-Петербурга.

В завершении отчетного собрания председатель правления Гильдии Павел Корчажкин предложил принять в качестве дополнения к основным направлениям деятельности Гильдии еще два пункта, отражающие новые направления деятельности. Это вопрос организации деятельности рабочей группы при Экспертном совете при Комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству и работы по популяризации «Декларации об одобрении и поддержке хартии добросовестных участников ВЭД».

Важным изменениям таможенного регулирования, связанными со вступлением с 1 января 2018 года нового таможенного законодательства ЕАЭС, была посвящена конференция «Новое таможенное законодательство ЕАЭС», организованная Гильдией после годового собрания. В первую очередь бизнес волновал вопрос в связи с возможным полугодичным разрывом с момента вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС и Федерального закона «О таможенном регулировании».