Новая сделка года

Управляющая компания «Дело», холдинговая компания Группы «Дело», и Transportation Investments Holding Limited (TIHL) заключили договор о продаже принадлежащей TIHL доли 30,75% в Global Ports Investments PLC.

Как сообщают стороны, договор предусматривает выполнение ряда условий, в том числе получение согласия антимонопольных органов и другие стандартные для данного типа сделок условия. При выполнении этих условий ожидается, что продажа завершится к концу апреля 2018 года.

«Мы высоко оцениваем потенциал нашего сотрудничества с Global Ports, применим наш богатый опыт в транспортной отрасли и приложим максимум усилий для роста Компании на рынках присутствия. Мы поддерживаем существующую стратегию Группы и принципы ее корпоративного управления», – отметил, комментируя сделку, Сергей Шишкарёв, президент и владелец Группы «Дело».

«Мы рады приветствовать ГК «Дело» в качестве нашего потенциального стратегического акционера. ГК «Дело» обладает впечатляющим опытом работы в российской портовой отрасли и работает в Черноморском бассейне, где Global Ports в настоящее время не представлен», – сказал генеральный директор Global Ports Михаил Логанов.

В APM Terminals, которому принадлежит 30,75% в Global Ports, SeaNews подтвердили, что получили уведомление о продаже от TIHL. «В соответствии с акционерным соглашением, у нас есть 30 дней, чтобы принять решение о том, как мы будем действовать в дальнейшем. Мы будем действовать в соответствии с порядком, предусмотренным в этой ситуации акционерным соглашением. Обо всех итогах будет сообщено в установленном порядке», – сообщили SeaNews в головном офисе APMT.

Цена вопроса и источник финансирования

Стоимость сделки стороны не раскрывают.

Финансирование, как рассказал SeaNews Антон Чертков, член Правления Управляющей компании «Дело», руководитель переговорной группы, будет осуществляться за счет собственных и заемных средств.

Активы и стратегия

В состав Global Ports входит пять морских контейнерных терминалов в России – «Петролеспорт», «Первый контейнерный терминал», «Усть-Лужский контейнерный терминал» (20% в УЛКТ принадлежит Eurogate) и «Моби Дик» (25% принадлежит финской Container Finance) на Балтике и «Восточная стивидорная компания» на Дальнем Востоке, два контейнерных терминала в Финляндии – Multi-Link Helsinki и Multi-Link Kotka (в обоих по 25% принадлежит Container Finance), а также два тыловых контейнерных терминала – «Логистический парк «Янино» (также с участием Container Finance в размере 25%) и «Логистика-Терминал» (по нему летом этого года было подписано соглашение о продаже с «ТрансКонтейнером». В удовлетворении первой заявки на согласование продажи было отказано, по информации Global Ports, стороны ведут переговоры по этому вопросу). Консолидированный контейнерооборот морских терминалов группы в первом полугодии 2017 года составил 587 тыс. TEU – на 2,2% больше, чем годом ранее. Кроме того, Global Ports на паритетных началах с Royal Vopak владеет нефтепродуктовым терминалом AS Vopak E.O.S. в Эстонии.

Стивидорные активы Группы «Дело» включают работающие в Новороссийске контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисную компанию «Дело».

По словам А.Черткова, объединение активов Группы «Дело» и Global Ports на данном этапе не планируется, как не планируются и изменения в стратегии развития приобретаемых активов. «Мы поддерживаем текущую стратегию Global Ports и со своей стороны будем всячески способствовать реализации принятой стратегии с учетом нашего опыта», – сказал он. И Global Ports, и НУТЭП продолжат работать под своими брендами.

Отвечая на вопрос SeaNews о причинах приобретения Global Ports, А.Чертков сказал: «Мы считаем Global Ports одним из примеров высоких стандартов управления в отрасли, одним из лидеров отрасли. С точки зрения нашего развития мы не сомневались, входя в эту сделку. Мы хотим содействовать укреплению положения компании и ее развитию».

Доля на рынке

По данным SeaNews, по итогам 11 месяцев этого года доля терминалов в составе Global Ports в совокупном контейнерообороте морских портов РФ составляет 29,7%, при этом наибольший объем обрабатывает АО «Первый контейнерный терминал» (доля ПКТ в общем контейнерообороте за январь-ноябрь 2017 года составляет 12%). На долю ГК «Дело» (контейнерный терминал НУТЭП) приходится 6,4%. Суммарная доля терминалов «Дела» и Global Ports в контейнерообороте российских портов составит, таким образом, порядка 36%.

Акционеры

Основными акционерами Global Ports являются Transportation Investments Holding Limited (работает под брендом «Н-Транс») (30,75%) и APM Terminals B.V. (30,75%), терминальный оператор в состав группы Maersk. 20,5% акций Global Ports владеют акционеры в форме глобальных депозитарных расписок, имеющих листинг на Основном рынке Лондонской фондовой биржи. По 9% принадлежат структурам бывших акционеров «Национальной контейнерной компании» Виталия Южилина и Андрея Кобзаря, Ilibrinio Establishment Limited и Polozio Enterprises Limited.

Финансы

Выручка Global Ports по итогам полугодия 2017 года составила 162,5 млн долларов – на 0,8% меньше, чем годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 12,8% до 97,3 млн. Валовая прибыль сократилась на 24% до 82,5 млн долларов, операционная прибыль – на 76,6% до 14,1 млн долларов. Чистый убыток по итогам полугодия составил 11,9 млн долларов против чистой прибыли 113,4 млн долларов годом ранее. Чистый долг сократился на 32,3 млн долларов, совокупный долг – на 35,6 млн долларов.

ООО «ДелоПортс», объединяющее стивидорные активы Группы «Дело», закончило первое полугодие 2017 года с чистой прибылью по МСФО 1 952 млн рублей (33,3 млн долларов по курсу ЦБ на сегодня), на 3,3% больше, чем за 6 месяцев 2016 года. Выручка увеличилась на 9,2% и составила 4 037 млн рублей (68,9 млн долларов). Показатель EBITDA снизился на 1,6% до 2 733 млн рублей (46,2 млн долларов). При этом рентабельность по EBITDA составила 67,7% против 75,1% в первом полугодии 2016 года. Операционный денежный поток упал на 16,4% до 1 891 млн рублей (32,3 млн долларов). Чистый долг общества по итогам 6 месяцев 2017 года составил 5 289 млн рублей (902,2 млн долларов, +22,2% по сравнению с показателем на 31 декабря 2016 года).

История вопроса

Напомним, Global Ports был создан в 2008 году как структура, в которой были консолидированы терминальные активы группы «Н-Транс». Однако собирание активов и выстраивание портового бизнеса акционеры группы начали гораздо раньше, и до Global Ports, и до «Н-Транса», который до 2008 года носил название «Северстальтранс» и изначально специализировался на обслуживании в первую очередь грузопотоков «Северстали».

Краткая хроника событий:

В 2001 году «Северстальтранс» приобрел долю в Восточном, в 2002 году консолидировал пакеты в Таганрогском и Туапсинском морском торговом порту и вошел в акционерный капитал ПКТ.

В том же 2002 году совместно с First Quantum, на тот момент являвшимся одним из акционеров ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», «Северстальтранс» создал «Национальную контейнерную компанию», через которую вошел в проект контейнерного терминала в Усть-Луге и, совместно с группой «Дело», в проект контейнерного терминала в Новороссийске (НУТЭП).

В 2004 году была приобретена доля в терминале по перевалке нефтепродуктов Estonian Oil Service (позднее 50% было продано Royal Vopak).

В 2006 году произошел раздел НКК – «Северстальтрансу» отошли доли в дальневосточных контейнерных терминалах — «Владивостокском контейнерном терминале» (это было СП с ОАО «Владивостокский морской торговый порт») и «Восточной стивидорной компании» (вторым акционером был Dubai Port World). First Quantum получил активы НКК на Северо-Западе и Юге — «Первый контейнерный терминал», «Балтийский контейнерный терминал» (нынешний УЛКТ), долю в НУТЭПе и «Каспийский контейнерный терминал» в Оля. В этом же году в акционерный капитал НКК вошла группа FESCO – в 2010 году FESCO из НКК вышла. В 2011 году Группа «Дело» выкупила у акционеров НКК их долю в НУТЭПе.

«Северстальтранс», в свою очередь, в 2007 году купил второй по объему перевалки контейнерный терминал на Северо-Западе – «Петролеспорт», а также приобрел у финской у Container Finance Group доли в Multi-Link Terminals Ltd Oy (MLT) и Container Depot Ltd Oy, что обеспечило компании вхождение в «Моби Дик» в Кронштадте и контейнерные терминалы в Котке и Хельсинки, а также в проект тылового терминала в Янино.

В этом же году топ-менеджеры «Северстальтранса» – Константин Николаев, Никита Мишин и Андрей Филатов – выкупили пакет акций компаний, принадлежавший Алексею Мордашову, став 100%-ными собственниками группы.

В 2008 году «Н-Транс» (так теперь стал называться «Северстальтранс») продал FESCO свою долю в ООО «Владивостокский контейнерный терминал». В 2008 году был создан Global Ports, объединивший терминальные активы «Н-Транса». Железнодорожные активы группы ранее были консолидированы в структуре Globaltrans.

В 2011 году Global Ports вышел на IPO на Лондонской бирже.

В 2012 году в состав акционеров Global Ports вошел APM Terminals, терминальное подразделение группы A.P.Moller-Maersk.

В 2013 году Global Ports купил НКК. В периметр сделки вошли 100% ПКТ, 80% УЛКТ и 100% в «Логистике Терминал»

И вот теперь – новая сделка года.