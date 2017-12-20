Зеленые инициативы в Морском Рыбном Порту

Петербургский ООО «Морской Рыбный Порт» и французская Gaussin SA подписали Соглашение о намерениях.

Документ был подписан в присутствии министра экономического развития РФ Максима Орешкина и министра экономики и финансов Французской республики Брюно Ле Мера на полях XXIII сессии Российско-Французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК).

В этом году Gaussin SA успешно провела аудит с целью оптимизации логистических решений по управлению контейнерными потоками и хранению контейнеров на терминале Морского Рыбного Порта. Рекомендации по результатам аудита успешно применяются на практике.

Как рассказали SeaNews в Морском Рыбном Порту, компании приняли решение продолжить сотрудничество, создав стратегическую группу по внедрению эко-технологий с использованием терминальных тягачей нового поколения для внутрипортовой логистики.

Группа, в состав которой войдут специалисты Морского Рыбного Порта и Gaussin SA, определит направления «зеленых» инициатив. В частности, рассматривается возможность приобретения Морским Рыбным Портом парка экологически чистых транспортных средств, систем автоматизации и решений по эффективному управлению энергопотреблением. Эта инициатива может быть реализована уже до 30 июня 2018.