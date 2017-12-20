Все сервисы OCEAN Alliance

Члены OCEAN Alliance, куда входят COSCO Container Lines, CMA CGM, Evergreen Line и Orient Overseas Container Line, подписали документ под названием Ocean Alliance Day Two Product, в котором расписана сеть сервисов, которые будет предлагать альянс с апреля 2018 года, говорится в официальном заявлении CMA CGM.

Согласно документу, в рамках новой сетки на 41 сервисе будет задействовано порядка 340 контейнеровозов суммарной вместимостью 3,6 млн TEU (в 20-футовом эквиваленте), в том числе 122 судна предоставит CMA CGM. Они будут распределяться по трейдам следующим образом:

— 20 транстихоокеанских сервисов;

— 6 сервисов Азия – Европа;

— 4 сервиса Азия – Средиземноморье;

— 4 трансатлантических сервиса;

— 5 сервисов Азия – Ближний Восток;

— 2 сервиса Азия – Красное море;

— 2 сервиса CMA CGM на трансатлантическом трейде;

— 1 прямой сервис Северный Китай – Красное море.

Напомним, согласно документу, Ocean Alliance Day One Product, подписанному в ноябре 2016 года, весной этого года альянс запустил 40 сервисов на 7 рейдах.