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    • Все сервисы OCEAN Alliance

    20.12.2017
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    • Члены OCEAN Alliance, куда входят COSCO Container Lines, CMA CGM, Evergreen Line и Orient Overseas Container Line, подписали документ под названием Ocean Alliance Day Two Product, в котором расписана сеть сервисов, которые будет предлагать альянс с апреля 2018 года, говорится в официальном заявлении CMA CGM.

    Согласно документу, в рамках новой сетки на 41 сервисе будет задействовано порядка 340 контейнеровозов суммарной вместимостью 3,6 млн TEU (в 20-футовом эквиваленте), в том числе 122 судна предоставит CMA CGM. Они будут распределяться по трейдам следующим образом:

    — 20 транстихоокеанских сервисов;

    — 6 сервисов Азия – Европа;

    — 4 сервиса Азия – Средиземноморье;

    — 4 трансатлантических сервиса;

    — 5 сервисов Азия – Ближний Восток;

    — 2 сервиса Азия – Красное море;

    — 2 сервиса CMA CGM на трансатлантическом трейде;

    — 1 прямой сервис Северный Китай – Красное море.

    Напомним, согласно документу, Ocean Alliance Day One Product, подписанному в ноябре 2016 года, весной этого года альянс запустил 40 сервисов на 7 рейдах.

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