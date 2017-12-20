Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за январь-октябрь 2017 года вырос по отношению к аналогичному периоду 2016 года на 23,5% до 191,9 млрд евро.

Поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, выросли на 20,9% и составили 71,7 млрд евро. Российский экспорт в страны Европейского Союза увеличился на 25,1% до 120,2 млрд евро.

В рейтинге крупнейших импортеров из ЕС по итогам 10 месяцев этого года Россия остается на четвертом месте. Ее опережают США, Китай и Швейцария. В рейтинге экспортеров Россия продолжает занимать третью строчку после Китая и США.