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    • Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

    20.12.2017
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    • Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за январь-октябрь 2017 года вырос по отношению к аналогичному периоду 2016 года на 23,5% до 191,9 млрд евро.

    Поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, выросли на 20,9% и составили 71,7 млрд евро. Российский экспорт в страны Европейского Союза увеличился на 25,1% до 120,2 млрд евро.

    В рейтинге крупнейших импортеров из ЕС по итогам 10 месяцев этого года Россия остается на четвертом месте. Ее опережают США, Китай и Швейцария. В рейтинге экспортеров Россия продолжает занимать третью строчку после Китая и США.

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