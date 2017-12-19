THE Alliance расширяет сервисы

Спустя год после начала совместной работы альянс THE Alliance, куда входят Hapag-Lloyd, “K” Line, MOL, NYK и Yang Ming, расширяет свои сервисы.

С апреля будущего года альянс планирует задействовать 250 судов на 33 сервисах. Они свяжут более 80 портов Азии, Северной Европы, Средиземноморья, Северной Америки, Канады, Мексики, Центральной Америки, Карибского региона, Индийского субконтинента и Ближнего Востока.

Новый продукт THE Alliance будет включать восемь сервисов на трейде Азия – Европа, из них три сервиса на Средиземноморском рынке. На транстихоокеанском трейде будет 16 сервисов. Семь маршрутов будут представлены в Северной Атлантике с судозаходами в порты Северной Европы и Средиземноморья, а также два – на Ближний Восток.

Планируется, что сеть будет включать более 19 портов Азии, включая 7 китайских и 5 японских, а также 21 порт США и Канады, 7 – Северной Европы, 17 – Средиземноморья, 7 – Ближнего Востока и Красного моря, 3 – Индийского субконтинента, 7 – Центральной Америки и Карибского региона.

Ротация сервисов:

Азия – Северная Европа

FE 1: Кобе – Нагоя – Симидзу – Токио – ЮВА хаб – Джидда – Роттердам – Гамбург – Саутгемптон – Гавр – ЮВА хаб – Кобе;

FE 2: Синган – Циндао – Шанхай – Нинбо – Гонконг – Южный Китай – ЮВА хаб – Сатугемптон – гавр – Гамбург – Роттердам – Джебель-Али – Гонконг – Синган;

FE 3: Гонконг – Сямэнь – Гаосюн – Южный Китай – Роттердам – Гамбург – Антверпен – Гавр – Великобритания – ЮВА хаб – Гонконг;

FE 4: Пусан – Нинбо – Шанхай – Роттердам – гамбург – Антверпен – Саутгемптон – Южный Китай – Шанхай – Пусан;

FE 5: Лаем-Чабанг – Цай-Меп – ЮВА хаб – Коломбо – Роттердам – Гамбург – Антверпен – Саутгемптон – Джидда – Коломбо – ЮВА хаб – Лаем-Чабанг.

Азия – Средиземноморье

MD 1: Циндао – Пусан – Шанхай – Нинбо – Южный Китай – ЮВА хаб – Думьят – Барселона – Валенсия – Танжер – Думьят – ЮВА хаб – Гонконг – Циндао;

MD 2: Пусан – Циндао – Нинбо – шанхай – Гаосюн – Южный Китай – ЮВА хаб – Пирей – Генуя – Специя – Фос – Пирей – Юва хаб – Гонконг – Пусан;

MD 3: Пусан – Шанхай – Нинбо – Южный Китай –ЮВА хаб – Джидда – Ашдод – Стамбул (Амбарли) – Измит – Измир/Альяга – Мерсин – (Ашдод) – Джидда – ЮВА хаб – Гаосюн – Пусан.

Азия – Ближний Восток

AGX: Пусан – Циндао – Шанхай – Нинбо – Южный Китай – ЮВА хаб – Джебель-Али – Джубайль – Даммам – Абу-Даби – Джеебель-Али – ЮВА хаб – Нинбо – Пусан;

AGX2: Шанхай –Нинбо – Гаосюн – Сямэнь – Южный Китай – ЮВА хаб – Джебель-Али – Хамад – Умм-Ксар – Джебель-Али – ЮВА хаб – Гаосюн – Шанхай.

Транстихоокеанский трейд, западное побережье Северной Америки

PN 1: Шанхай – Циндао – Нагоя – Токио – Такома – Ванкувер – Токио – Нагоя – Кобе – Шанхай;

PN 2: ЮВА хаб – Лаем-Чабанг – Цай Меп – Гаосюн – Южный Китай-такома – ванкувер – Токио – Кобе – Гаосюн – ЮВА хаб;

PN 3: Гонконг – Южный Китай – Нинбо – Шанхай – Пусан – Ванкувер – Сиэтл – Пусан – Гонконг;

PS 1: Кобе – Нагоя – Токио – Сендай – Лос-Анджелес – Окленд – Токио – Кобе – Окленд – Токио – Нагоя – Кобе;

PS 2: Кобе – Нагоя – Симидзу – Токио – Лонг-Бич – Окленд – Токио – Кобе;

PS 3: ЮВА хаб – Лаем-Чабанг – Цай-Меп – Лос-Анджелес – Окленд – Пусан – Шанхай – Нинбо – Южный Китай – ЮВА хаб – Нхава-Шева – Пипавав – Коломбо – ЮВА хаб;

PS 4: Гонконг – Южный Китай – Гаосюн – Килунг – Лос-Анджелес – Окленд – Килунг – Гаосюн – Сямэнь – Гонконг;

PS 5: Шанхай – Нинбо – Лос-Анджелес – Окленд – Шанхай;

PS 6: Циндао – Нинбо – Шанхай – Пусан – Лонг-Бич – Окленд – Токио – Циндао;

PS 7: Гонконг – Южный Китай – Лос-Анджелес – Окленд – Гонконг;

PS 8: Тяньцзинь – Циндао – Шанхай – Пусан – северо-западное тихоокеанское побережье – Лос-Анджелес – Такома – Пусан – Кваньянг – Тяньцзинь.

Транстихоокеанский трейд, восточное побережье Северной Америки через Панамский и Суэцкий каналы

EC 1: Нинбо – Шанхай – Пусан – Токио – (Панамский канал) – Мансанильо – Саванна – Джэксонвилл – Чарльстон – Норфолк – Мансанильо – (Панамский канал) – Бальбоа – Лос-Анджелес – Окленд – Токио – Кобе – Нинбо;

EC 2: Циндао – Нинбо – Шанхай – Пусан – (Панамский канал) – Мансанильо – Нью-Йорк – Бостон – Вильмингтог – Саванна – Чарльстон – Мансанильо — (Панамский канал) – Пусан – Циндао;

EC 3: Гаосюн – Сямэнь – Гонконг – Южный Китай – Шанхай – (Панамский канал) – Мансанильо – Саванна – Джэксонвилл – Норфолк – Мансанильо – (Панамский канал) – Бальбоа – Пусан – Гаосюн;

EC 4: Гаосюн – Гонконг – Южный Китай – Цай Меп – ЮВА хаб – (Суэцкий канал) – Нью-Йорк – Норфолк – Саванна – Чарльстон – Нью-Йорк – (Суэцкий канал) – ЮВА хаб – Гаосюн;

EC 5: Лаем-Чабанг – Цай Меп – ЮВА хаб – Коломбо – (Суэцкий канал) – Галифакс – Нью-Йорк – Саванна – Джэксонвилл – Норфолк – Галифакс – (Суэцкий канал) – Джебель-Али – ЮВА хаб – Лаем-Чабанг.

Трансатлантический трейд

AL 1: Роттердам – Бремерхафен – Антверпен – Великобритания – Норфолк – Фиалдельфия – Нью-Йорк – Галифакс – Роттердам;

AL 2: Антверпен – Бремерхафен – Великобритания – Чарльстон – Нью-Йорк — Чарльстон – Саванна – Великбритания;

AL 3: Антверпен – Бремерхафен – Великобритания – Чарльстон –Порт-Эверглэйдс – Хьюстон – Саванна – Норфолк – Антверпен;

AL 4: Великобритания – Антверпен – Бремерхафен – Гавр – Веракрус – Альтамира – Хьюстон – Новый Орлеан – Великобритания;

AL 5: Саутгемптон – Роттердам – Гамбург – Антверпен – Гавр – Картахена – Пуэрто-Кетцаль – Лонг-Бич – Окленд – Гамбург – Такома – Ванкувер – Окленд – Лонг-Бич – Бальбоа – Картахена – Кауседо – Саванна – Саутгемптон;

AL 6: Салерно – Ливорно – Специя – Генуя – Фос – Нью-Йорк – Балтимор – Норфолк – Саванна – Салерно;

AL 7: Барселона – Валенсия – Альхесирас – Галифакс – Нью-Йорк – Норфолк – Саванна – Валенсия – Таррагона.