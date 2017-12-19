Суд возражений не принял

Федеральный административный суд в Лейпциге окончательно отклонил последние иски против официального разрешения дноуглубления и расширения фарватера реки Эльбы, сообщает World Maritime News. Это решение суда приближает проект к его реализации.

В частности, были отклонены иски частных лиц, выступающих против проекта.

Власти пришли к выводу, что проект не ставит под угрозу устойчивость склона речного канала и не угрожает ни здоровью, ни имуществу в результате воздействия шума строительства и движения судов и дноуглубительных работ.

Сообщается, что истцы не выдвинули серьезных возражений против мнений экспертов, которые поддерживают решение суда.

Напомним, в феврале этого года суд одобрил проект с оговоркой, что его необходимо доработать с учетом экологических проблем. Изначально план предусматривал углубление 130-километрового участка Эльбы с тем, чтобы в Гамбург могли заходить суда с осадкой 14,5 м (сейчас максимально допустимая осадка – 13,5 м). В ноябре суд уже отклонил иски городов Куксхафен и Оттерндорф, а также местных рыбаков.