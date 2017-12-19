Судооборот через Суэцкий канал

По данным Администрации Суэцкого канала, по итогам января-ноября 2017 года через Суэцкий канал прошло более 16 тыс. судов различных типов.

Из них число контейнеровозов составило порядка 5,1 тыс. единиц, количество танкеров – 4,1 тыс. судов. Также за 11 месяцев этого года через канал прошло чуть более 3 тыс. балкеров.

Совокупный нетто-тоннаж прошедших через Суэцкий канал судов за отчетный период составил почти 949,3 млн тонн. В том числе нетто-тоннаж контейнеровозов достиг 537,3 млн тонн, танкеров – 170,2 млн тонн, балкеров — 104,6 млн тонн.

В ноябре этого года через канал прошло в общей сложности 1,53 тыс. судов — на 1,2% меньше, чем за предыдущий месяц. Число контейнеровозов снизилось на 5,3% до 461 единиц. Балкеров через Суэц в отчетном месяце прошло 321 единицы — на 0,3% меньше, чем в октябре. Число танкеров также выросло на 4,8% до 411 судов.

В ноябре суммарный нетто-тоннаж прошедших через Суэцкий канал судов упал на 2,3% до 90,9 млн тонн. В том числе совокупный нетто-тоннаж контейнеровозов снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 5,5% — до 49,4 млн тонн, балкеров — на 1,2% (до 11,2 млн тонн). Совокупный нетто-тоннаж танкеров вырос на 5,4% до 17,4 млн тонн.