Продуктовый импорт

Информационно-аналитическое агентство

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    19.12.2017
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    • По данным Федеральной таможенной службы, за 10 месяцев 2017 года ввоз мяса свежего и мороженого составил 529,8 тыс. тонн – на 6% больше, чем годом ранее.

    В то же время, снизились поставки на российский рынок изделий и консервов из мяса – на 0,6%, составив всего – 14,6 тыс. тонн.

    Свежего и мороженого мяса птицы за 10 месяцев 2017 года импортировали на 5,7% больше, чем годом ранее, объем ввезенного мяса птицы достиг 190,7 тыс. тонн. Импорт рыбы вырос по сравнению с тем же периодом 2016 года на 15,2% до 334,4 тыс. тонн.

    Поставки молока и сгущенных сливок по итогам отчетного периода увеличились по сравнению с уровнем января-ноября прошлого года на 8,2%, составив 208,2 тыс. тонн. 

    Сливочного масла было импортировано 89,8 тыс. тонн — на 14% больше, чем годом ранее. Значительно вырос импорт растительного масла. По итогам 10 месяцев 2017 года объем ввезенного растительного масла увеличился по отношению к показателю прошлого года в 4,9 раз — до 19,4 тыс. тонн.

    Импорт цитрусовых за 10 месяцев этого года вырос по сравнению с аналогичным показателем 2016 года на 7,1%, их объем достиг 976,9 тыс. тонн.

    По итогам января-октября поставки сахара-сырца упали на 94,9%, составив 12,5 тыс. тонн. Объем импорта белого сахара снизился на 3,1% — до 217,1 тыс. тонн.

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