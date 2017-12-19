Информационно-аналитическое агентство

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    • Приморск снижает темпы, Новороссийск наращивает

    19.12.2017
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    • За январь-ноябрь 2017 года консолидированный грузооборот группы НМТП снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4% и составил 131,4 млн тонн.

    При этом Новороссийские активы группы за 11 месяцев этого года обработали 77,4 млн тонн, что на 3,1% больше показателя прошлого (напомним, в Новороссийске работают собственно НМТП, ИПП, Новорослесэкспорт, НСРЗ и НЗТ плюс совместное предприятие с АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» НМТ).

    Балтийск (БСК) значительно увеличил грузооборот и в TEU (на 63,9%), и в тоннах (на 37,9%).

    Снизил грузооборот по итогам 11 месяцев только Приморск – на 9,9% до 53,2 млн тонн.

    Традиционно значительная доля в общем грузопотоке группы приходится на наливные грузы, оборот которых за январь-ноябрь отчетного года снизился на 6,7%, до 97,5 млн тонн. При этом в перевалке нефти снижение произошло только в  Приморске – на 12,2% (до 40,8 млн тонн).

    Отметим, что снижение отгрузок нефти – плановое. Еще в марте этого года  Транснефть объявила, что в 2017 году отгрузки нефти через Приморск сократятся на 13% — по утвержденному графику до 44 млн тонн.

    По итогам 11 месяцев 2017 года порт Новороссийск, напротив, нарастил объемы перевалки нефти на 0,5%- до 28,5 млн тонн.
    Совокупный оборот нефтепродуктов на терминалах группы также снизился на 5,6% и составил 27,2 млн тонн. При этом снижение отмечено как в Приморске – на 1,6% (до 12,3 млн тонн), так и в Новороссийске – на 8,7% (до 14,9 млн тонн).

    Перевалка навалочных грузов по итогам января-ноября 2017 года относительно аналогичного уровня прошлого года выросла на 35,6% и составила 15,4 млн тонн. Рост произошел за счет увеличения объемов обработки зерна и угля.
    Объем перевалки зерновых группы НМТП составил порядка 9,9 млн тонн, что на 73,9% больше аналогичного периода прошлого года. 
    Перевалка угля выросла по сравнению с показателем января-ноября прошлого года – на 15,6% (до 1,9 млн тонн).  По остальным грузам в сегменте навалочных грузов произошло падение объемов обработки. Объем обработки железорудного сырья по сравнению с показателем 11 месяцев прошлого года снизился на 7,2% (до 2,4 млн тонн), сахара – на 26% (до 452 тыс. тонн) и химических грузов – на 14% (до 680 тыс. тонн).

    Объем перевалки генеральных грузов по итогам 11 месяцев 2017 года составил 12,7 млн тонн. Это на 6,4 % меньше аналогичного уровня прошлого года. Снижение произошло за счет уменьшения объемов перевалки черных металлов – на 8,2% до 10,9 млн тонн. Также снизилась обработка лесных грузов – на 30,6% (до 382 тыс. тонн).
    По остальным грузам положительная динамика. Значительный рост произошел в обработке скоропорта – в 6,3 раза – до 254 тыс. тонн. Перевалка цветных металлов за январь-ноябрь этого года выросла на 5,4% и составила порядка 1,1 млн тонн.

    Динамика контейнерооборота и в Новороссийске, и на Балтике положительная.

     

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