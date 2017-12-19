Насколько мы были правы

Сейчас, в середине декабря, точных цифр контейнерооборота за 2017 год еще нет. Тем не менее,

ОСНОВЫВАЯСЬ на данных контейнерооборота за ноябрь – импорт 169 024 TEU, экспорт 161 821 TEU, каботаж 52 713 TEU, транзит 6578, итого ноябрь – 390 137 TEU и

УЧИТЫВАЯ, что

— в декабре контейнерооборот, как правило, растет относительно ноября, так, в 2015 году прирост составил 7,4%, в 2016 – 3,7% (напомним, что в 2016 году рынок достиг дна и малый прирост объясняется именно этим),

— в 2017 году по итогам ноября уже достигнут оборот 4,2 млн TEU (см. скриншот из аналитического сервиса ПОРТСТАТ ниже), т.е., мы уже имеем явный рост контейнерооборота по сравнению с полным 2016 годом, который 3,999 млн TEU (данные сервиса ПОРТСТАТ, см. ниже).

МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ СКАЗАТЬ, что на растущем рынке прирост в декабре 2017 года относительно ноября будет больше, чем в 2015 года – по нашим оценкам, на уровне 9%.

Таким образом – ОЖИДАЕМ в декабре оборот в объеме 452 249 TEU и 4,653 млн TEU по итогам всего 2017 года.

Погрешность нашего прогноза на 2017 год, данного больше года назад, составит 2-2,5% (ниже слайд из нашего доклада более чем годичной давности).

Все цифры взяты из нашего аналитического онлайн сервиса ПОРТСТАТ, который доступен всем нашим подписчикам.

ПОРТСТАТ представляет собой принципиально новый технологичный интерактивный аналитический инструмент, использующий технологии BI и BIGDATA, который позволяет:

получать данные в необходимых вам разрезах, в том числе динамику контейнерооборота и грузооборота минимум за последние 7 месяцев абсолютно по всем морским портам и стивидорам (контейнерным и грузовым терминалам) России в разрезе всех имеющихся номенклатурных групп (около 20),

выделять показатели груженые рефконтейнеры (с февраля 2017 года) и порожние контейнеры (с 2015 года),

«разложить» грузопоток – импортный/экспортный/транзитный – по 20 укрупненным номенклатурным группам в любом произвольно разрезе (бассейн, порт, стивидор),

построить рейтинг ТОП-стивидоров региона/порта не только по совокупному обороту, но и по отдельным показателям, например, по объемам перевалки в импорте/экспорте/каботаже, причем это можно сделать по одному или нескольким видам грузов, а также выбрать, данные за какой период должны учитываться при построении рейтинга за последний месяц, за конкретный месяц или за указанный период,

использовать при анализе интерактивную картографию,

вы сами будете управлять тем, что и в каких разрезах должно отображаться на экране.

В демоверсии сервиса ПОРТСТАТ, представленной на нашем сайте, доступны исторические данные по контейнерообороту и грузообороту за 2016 год и январь 2017 года.