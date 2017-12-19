Назначения в Росморпорте

По информации Росморпорта, приказом ФГУП «Росморпорт» от 11.12.2017 №1146/к заместитель генерального директора по безопасности мореплавания ФГУП «Росморпорт» В.Ю.Ванюков 18 декабря освобожден от занимаемой должности по соглашению сторон.

Приказом ФГУП «Росморпорт» от 15.12.2017 №1174/к на должность заместителя генерального директора по безопасности мореплавания ФГУП «Росморпорт» с 19 декабря 2017 года назначен Андрей Городиштьян.

А.Городиштьян – выпускник Дальневосточного высшего инженерного морского училища им. адм. Г.И. Невельского.

До настоящего назначения он занимал должность заместителя начальника управления по безопасности мореплавания Калининградского управления Северо-Западного бассейнового филиала Росморпорта, до этого в 2013-2014 годах занимал должности капитана морского порта Находка, капитана морского порта Владивосток, руководителя ФГУ «Администрация морских портов Приморского края», ранее занимал должность капитана порта Восточный.

Приказом ФГУП «Росморпорт» от 12.12.2017 №1153/к заместитель генерального директора по флоту С.Г.Куров 18 декабря 2017 года освобожден от занимаемой должности по соглашению сторон.

Приказом ФГУП «Росморпорт» от 18.12.2017 №1178/к исполнение обязанностей заместителя Генерального директора по флоту ФГУП «Росморпорт» с 19 декабря 2017 года возложено на Илью Александрова, советника заместителя генерального директора по флоту, без освобождения от занимаемой должности.

И.Александров окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «механика».

Советником заместителя генерального директора по флоту аппарата генерального директора ФГУП «Росморпорт» он был назначен с декабря этого года, до этого с июля по ноябрь 2016 года занимал должность заместителя начальника Центрального производственно-распорядительного управления Федерального агентства специального строительства, с марта по май 2016 года руководил службой правового обеспечения ООО «РТ-Капитал», в 2009-2011 годах по совместительству работал заместителем генерального директора по коммерческой части ОАО «Балтийский завод», в 2003-2015 года последовательно занимал должности первого заместителя генерального директора, первого заместителя директора по коммерции, экономике и финансам, коммерческого директора дирекции ОАО «Судостроительный завод «Северная Верфь».