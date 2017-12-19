Информационно-аналитическое агентство

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    • Кто выиграет от новой ротации

    19.12.2017
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    • Объявленные накануне изменения в ротации портов на сервисах альянса THE Alliance затронут европейские хабы несущественно. Пять сервисов Азия – Северная Европа значительно не изменятся, за исключением того, что в Великобритании один судозаход переводится с терминала London Gateway в Саутгемптон. На DP World, который является оператором обоих терминалов, это никак не скажется.

    Количество судозаходов в Гамбург и Роттердам останется без изменений – по пять судозаходов в неделю, в Антверпен по-прежнему будет три судозахода. В Саутгемптон добавится один судозаход, и всего в неделю их будет четыре в неделю – несмотря на то, что в течение прошлого года были сообщения о заторах в порту.

    В целом на направлении Восток – Запад в London Gateway в следующем году будет на один судозаход больше за счет включения порта в четыре из пяти трансатлантических сервисов между Северной Америкой и Северной Европой. Число судозаходов в Саутгемптон на этом трейде сократится с трех до одного в неделю.

    Как отмечает The Loadstar, возможны и другие изменения в сети маршрутов THE Alliance в будущем году, поскольку ротация портов, опубликованная вчера, показала, что альянс еще не определился с хабом в Юго-Восточной Азии.

    В настоящее время пять перевозчиков альянса – Hapag-Lloyd, Yang Ming, “K” Line, NYK и MOL – используют как основной хаб в Юго-Восточной Азии порт Сингапур. Но тот факт, что в ротации портов не называется конкретный хаб, позволяет предположить, что партнеры ведут переговоры с другими портами.

    На транстихоокеанском трейде сервисы на восточное побережье Северной Америки не претерпели значительных изменений. Однако появилась возможность для одного из северо-западных тихоокеанских портов – Ванкувер, Принс-Руперт или Сиэтл/Такома получить дополнительный судозаход – тот, что включен в сервис PS8 вместо порта Окленд под расплывчатым наименованием «Pacific North-west».

    Количество сервисов, предоставляемых THE Alliance, с апреля следующего года вырастет с 32 до 33 за счет второго deep sea сервиса Азия – Ближний Восток — AGX2, который будет включать прямые судозаходы в иракский порт Умм-Ксар и недавно открытый в Катаре терминал Hamad. Также в этот сервис включены два прямых судозахода в Дубай.

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