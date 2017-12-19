Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Евросоюз выделит грант на строительство СПГ-терминала в Хорватии

    19.12.2017
  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • Вчера подписано соглашение о предоставлении Евросоюзом гранта в размере 101,4 млн евро на строительство СПГ-терминала на хорватском острове Крк. Общая стоимость проекта составляет 383,6 млн евро, сообщает LNG World News со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

    Отмечается, что строительство СПГ-терминала, который будет работать сначала как плавучая регазификационная установка, увеличит безопасность поставки газа в Центральную и Юго-Восточную Европу. Его пропускная мощность составит 2 млдр куб. м в год.

    «Эти инвестиции позволят не только поставлять природный газ в Хорватию и Венгрию: это также увеличит диверсификацию энергетических источников Центральной и Юго-Восточной Европы и даст экономический подъем региону»,- отметил еврокомиссар по вопросам изменения климата и энергетики Мигель Ариас Каньете.

    Всего же до 2020 года инвестиции в трансъевропейские проекты в области энергетической структуры составят 5,35 млрд евро. Финансирование будет осуществляться через Фонд «Объединение Европы» (CEF).

    126
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    FinnlinesАвтомобилевозПрограммаТехнологии 24.11.2017 Автомобилевоз-«распил»
    Автомобилевоз «Finntide» стал первым удлиненным судном Finnlines по программе повышения энергоэффективности и сокращения атмосферных выбросов, которую реализует компания. […]
    0
    ЕвросоюзТорговля 28.02.2017 Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
    По итогам 2016 года внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза составил 191,1 млрд евро, что на 9% […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    ИнвестицииПрограммаПУЛ трансТерминалТехнологии 28.03.2017 Игорь Евстафьев: Никто не должен проиграть
    Такт на стыке «железная дорога – порт» очень важен, ведь главный принцип работы припортовой жд станции – привезти не как можно больше грузов, а такое количество, которое смогут переработать терминалы в данный момент времени
    0
    ЕвросоюзЕдиное окноТаможня 25.09.2017 «Единое окно» портового сообщества и таможенное «единое окно»
    Механизм «единого окна» портового сообщества и таможенное «единое окно» – это две различные системы
    0
    ГрузооборотПортыПрограммаРосморпорт 15.06.2017 Миллион тонн к 2030 году
    14 июня 2017 года под председательством заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича состоялось заседание Правительственной комиссии по транспорту, […]
    0
    MarubeniMOLКамчаткаНОВАТЭКтерминал СПГЯмал СПГ 28.11.2017 Новатэк выбирает партнеров для СПГ-терминала на Камчатке
    ПАО «Новатэк» подписало сегодня трехсторонний меморандум о взаимопонимании с Marubeni Corporation и Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL). По […]
    0
    ЕвросоюзПроектТехнологии 24.07.2017 Проект Fibreship получит 11 млн евро
    Евросоюз выделяет средства на инновационный проект «Fibreship» по строительству судов из армированных волокнистых полимерных композитов. Бюджет проекта составляет […]
    0
    KalmarМорской порт Санкт-ПетербургПогрузчикПрограмма 20.11.2017 Новая техника в Морском порту Санкт-Петербург
    АО «Морской порт Санкт-Петербург» принял в эксплуатацию очередную партию техники – четыре вилочных автопогрузчика Kalmar. В основном, они […]
    0
    ЕвросоюзТоварооборот 02.02.2017 Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
    По итогам 11 месяцев 2016 года внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза составил 173,3 млрд евро. По […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    ПрограммаУниверсальный перегрузочный комплексУсть-Луга 28.07.2017 Более 44 млн на развитие терминала
    В первом полугодии этого года ООО «Универсальный перегрузочный комплекс» в порту Усть-Луга направил 44,6 млн рублей на развитие […]
    0
    ГданьскЕвросоюз 06.12.2017 20 млн евро от Евросоюза получит порт Гданьск
    Порт Гданьск получит невозвратную субсидию от Евросоюза в рамках программы «Европейский механизм взаимодействия» (CEF). Ее размер составит 20 […]
    0
    ContainershipsЕвросоюзКонтейнеровозы 18.04.2017 Про контейнеровозы на СПГ для Containerships
    7 апреля на верфи Wenchong в Гуанчжоу состоялась церемония начала резки стали для второго контейнеровоза Containerships, который буде […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    19.12.2017 Судооборот через Суэцкий канал
    19.12.2017 Приморск снижает темпы, Новороссийск наращивает
    18.12.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 49
    15.12.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 49
    14.12.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    13.12.2017 Четыре лота Chipolbrok
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики