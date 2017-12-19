Евросоюз выделит грант на строительство СПГ-терминала в Хорватии

Вчера подписано соглашение о предоставлении Евросоюзом гранта в размере 101,4 млн евро на строительство СПГ-терминала на хорватском острове Крк. Общая стоимость проекта составляет 383,6 млн евро, сообщает LNG World News со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Отмечается, что строительство СПГ-терминала, который будет работать сначала как плавучая регазификационная установка, увеличит безопасность поставки газа в Центральную и Юго-Восточную Европу. Его пропускная мощность составит 2 млдр куб. м в год.

«Эти инвестиции позволят не только поставлять природный газ в Хорватию и Венгрию: это также увеличит диверсификацию энергетических источников Центральной и Юго-Восточной Европы и даст экономический подъем региону»,- отметил еврокомиссар по вопросам изменения климата и энергетики Мигель Ариас Каньете.

Всего же до 2020 года инвестиции в трансъевропейские проекты в области энергетической структуры составят 5,35 млрд евро. Финансирование будет осуществляться через Фонд «Объединение Европы» (CEF).