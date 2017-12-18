Экспорт цветных металлов

За 10 месяцев 2017 года объем российского экспорта необработанного алюминия составил более 2,5 млн тонн. По сравнению с итогами января-октября прошлого года его объем снизился на 13,6%.

В то же время, доходы от экспорта необработанного алюминия выросли, но ненамного – на 0,7%, до порядка 4,2 млрд долларов.

Экспорт рафинированной меди и необработанных медных сплавов, по данным таможенной службы, в январе-октябре 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 9,5% до 468,4 тыс. тонн.

В денежном выражении экспорт меди и медных сплавов вырос существеннее – на 44,2% и составил 2,8 млрд долларов.

Вывоз необработанного никеля составил 14,5 тыс. тонн, что ниже уровня 10 месяцев прошлого года на 28%. В стоимостном выражении экспорт никеля упал на 20,6% (до 1,12 млрд долларов).

В октябре 2017 года, по данным Лондонской биржи металлов, средняя стоимость алюминия составила 2,13 тыс. долларов за тонну (+1,4% к сентябрю 2017 и +28,3% к октябрю 2016), меди – 6,797 тыс. долларов за тонну (+3,3% к сентябрю 2017 и +43,6% к октябрю 2016), никеля 11,32 тыс. долларов за тонну (+0,8% к сентябрю 2017 и +10,3% к октябрю 2016).