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    • СПГ из Канады пришел в Китай

    18.12.2017
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    • Первая партия сжиженного природного газа, отправленного в танк-контейнерах из Канады в Китай, дошла до пункта назначения, сообщает LNG World News.

    Напомним, в середине ноября компания FortisBC отправила 17 тонн со своего завода из Ванкувера в Китай. Партнерами проекта стали канадская True North Energy Corporation и китайская CIMC Enric. Отмечается, что True North Energy приобрела лицензию на экспорт СПГ в 2015 году, а в этом году заключила договор на поставку газа с китайским покупателем.

    Поскольку СПГ перевозился в танк-контейнерах на контейнеровозе, минуя СПГ-терминалы и регазификационные установки, это позволило снизить затраты и избежать инфраструктурные ограничения, присущие традиционному способу транспортировки СПГ.

    В ближайшее время ожидается отправка в Китай еще четырех контейнеров с перспективой увеличения количества таких отправок в следующем году.

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