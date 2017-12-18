СПГ из Канады пришел в Китай

Первая партия сжиженного природного газа, отправленного в танк-контейнерах из Канады в Китай, дошла до пункта назначения, сообщает LNG World News.

Напомним, в середине ноября компания FortisBC отправила 17 тонн со своего завода из Ванкувера в Китай. Партнерами проекта стали канадская True North Energy Corporation и китайская CIMC Enric. Отмечается, что True North Energy приобрела лицензию на экспорт СПГ в 2015 году, а в этом году заключила договор на поставку газа с китайским покупателем.

Поскольку СПГ перевозился в танк-контейнерах на контейнеровозе, минуя СПГ-терминалы и регазификационные установки, это позволило снизить затраты и избежать инфраструктурные ограничения, присущие традиционному способу транспортировки СПГ.

В ближайшее время ожидается отправка в Китай еще четырех контейнеров с перспективой увеличения количества таких отправок в следующем году.