Рекорд в контейнерных перевозках

Директор Санкт-Петербургского филиала Первой грузовой компании Павел Ситало в ходе пресс-конференции рассказал также о сотрудничестве с ГМК «Норильский никель», в частности, в отношении контейнерных перевозок в Финляндию.

«Партнерские отношения с «Норильским никелем» мы начали развивать в 2015 году. Тогда мы отправили первый груз в контейнерах в Финляндию, перевезли 40 платформ, или 80 контейнеров», – сказал П.Ситало.

Работа продолжилась, и в ноябре этого года компания отправила уже 460 платформ в Финляндию. «Нам очень интересен этот проект. Мы внимательно реагируем на те потребности, которые предъявляет нам партнер. Если брать показатели по прошлому году, мы на 50% увеличили объем перевозки, причем перевозку мы смогли осуществить тем же парком, без привлечения дополнительного, за счет технологий и оптимизации», – резюмировал П.Ситало.