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    • Промышленная логистика

    18.12.2017
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    • В ходе пресс-конференции исполнительный директор Александр Сапронов также рассказал о такой услуге компании, как «промышленная логистика». Речь идет об обслуживании внутризаводских подъездных путей предприятий на условиях аутсорсинга.

    «Мы забираем непрофильные для предприятий функции – внутризаводскую логистику, – пояснил А. Сапронов. Как правило, у предприятий этот бизнес находится на периферии, ему уделяется меньше внимания. После того, как ПГК берет на аутсорсинг внутризаводскую логистику, предприятие начинает заниматься профильным бизнесом». Сегодня услуга востребована крупными металлургическими, химическими и цементными предприятиями.

    В прошлом году ПГК запустила ускоренные поезда по маршруту Москва-Новосибирск. По выделенной нитке графика они следуют в два раза быстрее, чем если бы это была обычная повагонная отправка крытого подвижного состава.

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