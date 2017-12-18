В ходе пресс-конференции исполнительный директор Александр Сапронов также рассказал о такой услуге компании, как «промышленная логистика». Речь идет об обслуживании внутризаводских подъездных путей предприятий на условиях аутсорсинга.

«Мы забираем непрофильные для предприятий функции – внутризаводскую логистику, – пояснил А. Сапронов. Как правило, у предприятий этот бизнес находится на периферии, ему уделяется меньше внимания. После того, как ПГК берет на аутсорсинг внутризаводскую логистику, предприятие начинает заниматься профильным бизнесом». Сегодня услуга востребована крупными металлургическими, химическими и цементными предприятиями.

В прошлом году ПГК запустила ускоренные поезда по маршруту Москва-Новосибирск. По выделенной нитке графика они следуют в два раза быстрее, чем если бы это была обычная повагонная отправка крытого подвижного состава.