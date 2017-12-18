Обзор мирового рынка бункеровки. 51 неделя 2017

На 51 неделе года практически во всех исследуемых портах подорожали все виды топлива.

Так, в Роттердаме, по данным на начало недели, IFO 380 подорожало на 3,6% до $347, IFO 180 – на 3,4% до $365. Стоимость MGO выросла на 1,5%, до $547.

В Стамбуле цена на IFO 380 сохранились на уровне прошлой недели и составила $370, на IFO 180 выросла – на 2,6% до $390. Стоимость MGO поднялась до $595 (+1,7%).

В Пусане стоимость IFO 380 увеличилась на 3,9% по сравнению с 50 неделей и составила $400.

IFO 180 прибавило в цене 5% и торговалось на уровне $420. Стоимость MGO поднялась на 3,4% и составила $600.

В Пирее стоимость IFO 380 увеличилась – на 2,2% до $364, IFO 180 – на 2,1% до $387. Цена на MGO поднялась до $587 (+1,7%).

В Сингапуре IFO 380 продавалось по $369 – на 0,5% дороже, чем на прошлой неделе. Стоимость IFO 180 выросла на 1,8% (до $398), MGO – до $560 (+1,1%).

В порту Санкт-Петербург стоимость бункерного топлива также увеличилась. Так, цена на IFO 380 и IFO 180 выросла одинаково – на 0,3% и составила $306 и $341 соответственно. MGO подорожало на 1,1% до $543.

Напоминаем, что стоимостные показатели даны на основании данных западных специализированных СМИ. Реальные цены предложения и контрактов могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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