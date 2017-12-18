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    • Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 50, 2017

    18.12.2017
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    • На прошлой неделе наблюдался рост спотовых ставок на североевропейском и американском направлении. На средиземноморском трейде ставки пошли вниз.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр поднялись на 6,7%, в то время как ставки на порты Средиземноморья сократились на 0,7%.

    Ставки на порты западного побережья США выросли на 9,7%, на порты восточного побережья – на 9%.

    Ставки из Китая на Персидский залив на 50 неделе года опустились на 8,6%, на Австралию и Новую Зеландию – на 2%.

    Савки на Южную Америку выросли значительно – на 12,7% по сравнению с уровнем позапрошлой недели. 

    На внутриазиатском трейде продолжили снижение спотовые ставки из Шанхая на Сингапур – на 50 неделе они сократились на 8,1%. 

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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