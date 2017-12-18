Ветер на севере и на юге

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:
- В Черном море В Новороссийске сохранится ветер юго-восточный, южный 12-17 м/с, высота волн 1,3-2 м. По району Анапа-Джубга сохранится южный, юго-восточный ветер 12-17 м/с. Высота волн 1,5-2,5 м,
- В Тихом океане в районе Алеутских островов ожидается опасное волнение высотой 8-9 м. Явление сохранится до конца суток 18 декабря,
- В Баренцевом море по юго-востоку ветер южный, юго-западный 10-15 м/с, в порывах до 17-20 м/с, волнение моря 4 балла. 18 декабря в период 6-10 часов на побережье Мурмана ожидается усиление юго-западного ветра в порывах 15-17 м/с,
- В Белом море ветер северо-западный, западный 10-15 м/с, в порывах до 18 м/с, волнение моря 4-5 баллов.