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    • Damen модернизирует земснаряд для работы на СПГ

    15.12.2017
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    • Damen Shiprepair & Conversion подписала контракт с GIE Dragages-Ports на конверсию земснаряда «Samuel de Champlain» для работы на сжиженном природном газе. Судно построено в 2002 году, оно самое большое во флоте GIE Dragages-Ports.

    Сейчас на судне установлен дизель-электрический двигатель, работающий на газойле. В рамках конверсии генераторы будут заменены на двухтопливные, обеспечивающие работы на СПГ и газойле, и установлена система хранения и подачи СПГ.

    Как отмечают в Damen, это первая в Европе конверсия дноуглубительного судна.

    Работы запланированы на осень следующего года, проводиться они будут на Damen Shiprepair Dunkerque. Сейчас идет проработка проекта и заказ оборудования.

    Проект финансируется Исполнительным агентством по инновациям и сетям Еврокомиссии (INEA) через Фонд сплочения.

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