Damen модернизирует земснаряд для работы на СПГ

Damen Shiprepair & Conversion подписала контракт с GIE Dragages-Ports на конверсию земснаряда «Samuel de Champlain» для работы на сжиженном природном газе. Судно построено в 2002 году, оно самое большое во флоте GIE Dragages-Ports.

Сейчас на судне установлен дизель-электрический двигатель, работающий на газойле. В рамках конверсии генераторы будут заменены на двухтопливные, обеспечивающие работы на СПГ и газойле, и установлена система хранения и подачи СПГ.

Как отмечают в Damen, это первая в Европе конверсия дноуглубительного судна.

Работы запланированы на осень следующего года, проводиться они будут на Damen Shiprepair Dunkerque. Сейчас идет проработка проекта и заказ оборудования.

Проект финансируется Исполнительным агентством по инновациям и сетям Еврокомиссии (INEA) через Фонд сплочения.