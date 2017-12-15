Экспорт черных металлов продолжает снижение. По данным ФТС, по итогам 10 месяцев 2017 года объем российского экспорта черных металлов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизился на 3% и составил 34,48 млн тонн.

В стоимостном выражении их экспорт, напротив, вырос – на 32,6%, до 15,02 млрд долларов.

В том числе, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали было вывезено 11,7 млн тонн — на 4,4% меньше, чем годом ранее. В то же время в денежном выражении их экспорт увеличился на 36,3% — до порядка 4,79 млрд долларов.

Плоского проката из железа и нелегированной стали, по данным ФТС РФ, отгрузили в январе-октябре 2017 года на 0,5% больше, их объем составил 7,2 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт плоского проката также увеличился на 44,9% до 3,75 млрд долларов.

Объем экспорта чугуна за отчетный период снизился по сравнению с 10 месяцами 2016 годом на 15,4% и достиг 3,58 млн тонн. Доходы от экспорта чугуна, напротив, возросли на 29,4% -— до 1,2 млрд долларов.

Ферросплавов за январь-октябрь этого года было вывезено 617,4 тыс. тонн (-1,7% к уровню 10 месяцев 2016 года) на сумму 1,08 млрд долларов (+7,9%).