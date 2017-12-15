Самый большой балкер на СПГ

До конца этого года Hyundai Mipo Dockyard, дочерняя компания Hyundai Heavy Industries, сдаст в эксплуатацию самый большой в мире балкер, работающий на сжиженном природном газе. Его дедвейт составит 50 тыс. тонн, говорится в официальном заявлении Lloyd’s Register.

Hyundai Mipo Dockyard получил заказ на постройку балкера в июне прошлого года от южнокорейского судовладельца Ilshin Shipping. Судно будет задействовано на южнокорейском побережье для транспортировки известняка для промышленного концерна POSCO.

Напомним, что HHI в этом году подписала контракт с «Совкомфлотом» на строительство первых в мире танкеров типа Aframax, работающих на СПГ.