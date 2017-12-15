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    • Самый большой балкер на СПГ

    15.12.2017
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    • До конца этого года Hyundai Mipo Dockyard, дочерняя компания Hyundai Heavy Industries, сдаст в эксплуатацию самый большой в мире балкер, работающий на сжиженном природном газе. Его дедвейт составит 50 тыс. тонн, говорится в официальном заявлении Lloyd’s Register.

    Hyundai Mipo Dockyard получил заказ на постройку балкера в июне прошлого года от южнокорейского судовладельца Ilshin Shipping. Судно будет задействовано на южнокорейском побережье для транспортировки известняка для промышленного концерна  POSCO.

    Напомним, что HHI в этом году подписала контракт с «Совкомфлотом» на строительство первых в мире танкеров типа Aframax, работающих на СПГ.

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