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    • Про реорганизацию ОТЛК

    15.12.2017
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    • Внеочередное общее собрание акционеров АО «Объединенная транспортно-логистическая компания», состоявшееся 12 декабря, приняло решение о реорганизации компании.

    По информации РЖД, в результате реорганизации будет создано АО «ОТЛК Евразийский железнодорожный альянс» (АО «ОТЛК ЕРА»). Компания будет осуществлять основную производственную деятельность ОТЛК по оперированию и развитию грузового транзита на территории стран-участников проекта.

    Компания будет создана по модели «без активов» с паритетным участием России, Казахстана и Белоруссии (по 33,33% акций). Как отмечают в РЖД, это позволит повысить вовлеченность акционеров в развитие проекта и создает комфортные условия для взаимодействия. Уставный капитал компании АО составит 98,127 млн рублей.

    Кроме того, в результате реорганизации будут созданы ряд дочерних обществ ОАО «РЖД», которые, в частности, будут владеть активами компании, ранее внесенными в уставный капитал АО «ОТЛК».

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