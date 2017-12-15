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    • Новый CEO в Bahri

    15.12.2017
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    • На должность CEO компании Bahri назначен Абдалла Альдубайхи. Он приступит к исполнению своих обязанностей с 1 января 2018 года, говорится в официальном заявлении компании.

    А.Альдубайхи будет отвечать за реализацию стратегии Bahri, которая, в первую очередь предусматривает выход на новые перспективные рынки и внедрение инноваций в бизнес-модель.

    До этого А.Альдубайхи в течение шести лет занимал должность CEO в Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC), а также занимал руководящие должности в ряде компаний, в том числе Afwaf Investment, Awalnet, а также DowLog Technology Company, соучредителем которой он стал в 1993 году. Общий стаж на руководящих должностях – более 30 лет.

    Новый CEO получил степень магистра электротехники в Университете нефти и полезных ископаемых им. короля Фахда в Саудовской Аравии, а также степень магистра делового администрирования в Оксфордском университете.

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