Новый председатель Наблюдательного совета в Роттердаме

Новым председателем Наблюдательного совета Администрации порта Роттердам назначена Мириам Маес.

На этом посту она сменит Рутгера ван Слоббе, который входил в состав Набсовета с 2006 года и возглавлял его с 2011 года. Его третий срок заканчивается 1 января 2018 года.

По информации Администрации порта, М.Маес вошла в состав Наблюдательного совета Администрации порта Роттердам с января 2016 года.

М.Маес – гражданка Нидерландов, живет в Лондоне. Является учредителем и сопредседателем Energy Transition Forum 2.0, до мая этого года возглавляла совет директоров бельгийского оператора электросетей Elia, ранее также занимала должность советника департамента энергетики и климатических изменений в Великобритании и входила в состав рабочей группы по климату и энергетике Фонда Маршалла «Германия – США».

Фото: Администрация порта Роттердам