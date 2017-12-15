Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Новый председатель Наблюдательного совета в Роттердаме

    15.12.2017
  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • Новым председателем Наблюдательного совета Администрации порта Роттердам назначена Мириам Маес.

    На этом посту она сменит Рутгера ван Слоббе, который входил в состав Набсовета с 2006 года и возглавлял его с 2011 года. Его третий срок заканчивается 1 января 2018 года.

    По информации Администрации порта, М.Маес вошла в состав Наблюдательного совета Администрации порта Роттердам с января 2016 года.

    М.Маес – гражданка Нидерландов, живет в Лондоне. Является учредителем и сопредседателем Energy Transition Forum 2.0, до мая этого года возглавляла совет директоров бельгийского оператора электросетей Elia, ранее также занимала должность советника департамента энергетики и климатических изменений в Великобритании и входила в состав рабочей группы по климату и энергетике Фонда Маршалла «Германия – США».

    Фото: Администрация порта Роттердам

    118
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    Global PortsНазначения 26.09.2017 Global Ports назначил финансового директора
    Финансовым директором Global Ports Investments PLC назначен Александр Рославцев. Как сообщили SeaNews в компании, А.Рославцев занял должность, которую […]
    0
    ГрузооборотРоттердам 09.02.2017 Роттердам увеличил контейнерооборот
    Грузооборот порта Роттердам по итогам 2016 года составил 461,2 млн тонн. Это на 1,1% меньше, чем в рекордном […]
    0
    НазначенияРЖД 29.06.2017 Назначения в РЖД
    Президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров назначил руководителей ряда департаментов компании. По информации РЖД, департамент управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки […]
    0
    ГрузооборотРоттердам 14.04.2017 Тонны и TEU Роттердама
    Контейнерооборот Роттердама по итогам первого квартала 2017 года вырос на 8,8% до 3,3 млн TEU, сообщили SeaNews в […]
    0
    BPНефтепродуктыРоттердамТерминальный проект 21.03.2017 Новый терминал в Роттердаме
    HES International подписала с BP соглашение о строительстве терминала для хранения и перевалки нефтепродуктов и биотоплива в порту […]
    0
    НазначенияНСРЗ 11.08.2017 Смена руководства в НСРЗ
    Акционеры АО «Новороссийский судоремонтный завод» прекратили полномочия генерального директора НСРЗ Александра Брежнева. Новым генеральным директором избран Борис Авдеев. […]
    0
    Назначения 16.08.2017 Назначение в UPS
    Павел Адамовский назначен на должность генерального директора UPS в России. Он будет работать в московском офисе и отвечать […]
    0
    НазначенияНовороссийский морской торговый порт 16.11.2017 В НМТП временный генеральный директор
    Совет директоров ПАО «НМТП» принял решение приостановить полномочия генерального директора ПАО «НМТП» Султана Батова с 15 ноября 2017 […]
    0
    КрымМинистерство транспортаНазначения 09.08.2017 Назначен Врио министра транспорта Крыма
    Исполнение обязанностей министра транспорта Республики Крым временно возложено на заместителя министра транспорта Республики Крым Александра Рыбака. Соответствующий указ […]
    0
    ИнновацииКонтейнерыРоттердамУголь 27.01.2017 Блок-трейн двойного назначения
    Администрация порта Роттердам рассказала о проекте «гибридного» блок-трейна. Проект Linz Shuttle был запущен в ноябре прошлого года. В […]
    0
    БункеровкаРоттердам 27.02.2017 Меньше бункера в Роттердаме
    По данным Администрации порта Роттердам, продажи бункерного топлива в порту в 2016 году сократились и составили 10,1 млн […]
    0
    КрымМинистерство транспортаНазначения 13.09.2017 Новый министр транспорта в Крыму
    Министерство транспорта Республики Крым возглавил Игорь Захаров. Как сообщает Управление информации и пресс-службы главы республики, нового руководителя министерства […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    15.12.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 49
    14.12.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    13.12.2017 Четыре лота Chipolbrok
    12.12.2017 ВМТП идет на рекорд
    12.12.2017 Тарифные поручения
    11.12.2017 Первая партия СПГ из Сабетты
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики