Нефтяное ралли

Ралли на рынке нефти в начале недели, когда во вторник котировки взлетели до $65,7 за баррель, сменилось в конце недели снижением стоимости нефтяных фьючерсов.

Если главным фактором роста нефтяных котировок в начале недели стало сообщение о закрытие нефтепровода Forties, который обслуживает 85 месторождений в Северном море (пропускная способность составляет порядка 450 тысяч баррелей в сутки) из-за трещины в корпусе, то концу недели прогноз от Международного энергетического агентства, в котором отмечается, что объем мировых поставок нефти будет превышать рост спроса на черное золото, приостановил дальнейший взлет, и цены пошли на снижение.

Сегодня утром, по данным агентств, февральские фьючерсы на Brent подешевели на 0,11% до 63,31 доллара за баррель, а январские на WTI подорожали на 0,02% до 57,14 доллара за баррель.

По данным ФТС, российский экспорт нефти за 10 месяцев 2017 года составил 213,72 млн тонн. Это на 0,5% больше, чем было экспортировано за аналогичный период 2016 года. При этом в стоимостном выражении экспорт нефти вырос более существенно, на 28,9% – до 76,9 млрд долларов.

Экспорт нефтепродуктов за 10 месяцев этого года снизился на 2,2% – до 127,2 млн тонн. В то же время, в стоимостном выражении экспорт продуктов нефтепереработки увеличился на 32% (до 48,8 млрд долларов).

Дизельного топлива было экспортировано 42,9 млн тонн (+6,2%). В стоимостном выражении экспорт дизтоплива вырос на 34,2%, до 19,2 млрд долларов.

Снизился в сравнении с аналогичным показателем прошлого года экспорт автомобильного бензина – на 16,2% (до порядка 3,7 млн тонн). Однако стоимость экспортированного бензина, по данным ФТС, выросла на 3,4% и составила 1,74 млрд долларов.

Экспорт природного газа за январь-октябрь 2017 года, по данным ФТС, составил 168,2 млрд кубометров, что выше прошлого года на 6,4%. В стоимостном выражении экспорт газа вырос на 21,9% – до 29,8 млрд долларов.

Сжиженного природного газа по итогам 10 месяцев 2017 года было экспортировано 19,5 млн тонн (+1%) на сумму 2,5 млрд долларов (+2,9%).