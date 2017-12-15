Информационно-аналитическое агентство

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    • Исторический максимум скорости

    15.12.2017
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    • Параметры скорости и надежности доставки грузов достигли в 2017 году максимальных исторических значений, сообщил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Центральной дирекции управления движением Павел Иванов в ходе итогового заседания правления компании.

    По информации РЖД, скорость доставки груженой отправки составила 382 км в сутки, доля отправок, прибывающих по назначению в установленные сроки, достигла 96,3%.

    «За 14 лет работы ОАО «РЖД» скорость возросла в 1,5 раза, а доля отправок, доставляемых в срок, на 6 процентных пунктов», – цитирует П.Иванова пресс-служба РЖД.

    Грузооборот в текущем году обновил свой максимум за последние 27 лет и приблизился к результату 1990 года, составив 2 486 млн т/км, отмечают в РЖД.

    Напомним, недавно глава РЖД Олег Белозеров заявил, что по итогам этого года грузооборот на сети РЖД будет рекордным за новейшую историю России. 

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