Исторический максимум скорости

Параметры скорости и надежности доставки грузов достигли в 2017 году максимальных исторических значений, сообщил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Центральной дирекции управления движением Павел Иванов в ходе итогового заседания правления компании.

По информации РЖД, скорость доставки груженой отправки составила 382 км в сутки, доля отправок, прибывающих по назначению в установленные сроки, достигла 96,3%.

«За 14 лет работы ОАО «РЖД» скорость возросла в 1,5 раза, а доля отправок, доставляемых в срок, на 6 процентных пунктов», – цитирует П.Иванова пресс-служба РЖД.

Грузооборот в текущем году обновил свой максимум за последние 27 лет и приблизился к результату 1990 года, составив 2 486 млн т/км, отмечают в РЖД.

Напомним, недавно глава РЖД Олег Белозеров заявил, что по итогам этого года грузооборот на сети РЖД будет рекордным за новейшую историю России.