Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Забастовка в Daewoo Shipbuilding

    15.12.2017
  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • Четырехчасовую забастовку провели во вторник рабочие Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME).

    Главное требование, которое выдвинули рабочие, – повышение зарплаты на 3,81%. Однако только 5% от количества рабочих, состоящих в профсоюзе (а их в общей сложности 5700), присоединились к акции протеста, сообщает World Maritime News со ссылкой на местные СМИ.

    Отмечается, что требование рабочих противоречит стратегии DSME, которая предусматривает в этом году замораживание заработной платы. Этот шаг позволит компании снизить затраты и повысить финансовую ликвидность.

    DSME уже смогла снизить задолженность в результате реструктуризации, которая предусматривала значительное сокращение штата. Однако повода для оптимизма нет. По прогнозу агентства финансовых исследований FnGuide, продажи DMSE могут упасть на 31%, с 11,37 трлн южнокорейских вон (10,4 млн долларов) до 7,86 трлн (7,2 млн долларов).

    109
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    АвтопромГданьскЗабастовкаИстория 14.08.2017 14 августа в истории транспортной отрасли
    1877 год. Немецкий изобретатель Николаус Август Отто получил американский патент №194047 на свой двигатель внутреннего сгорания. 1893 год. […]
    0
    АвтоперевозкиАкция протестаЗабастовкаПлатон 17.04.2017 Бастовали или не работали?
    Было сделано очень много заявлений о необходимости переговоров. Но договариваться с каждым отдельным перевозчиком никто не будет, а роль единого представителя автоперевозчиков никто на себя не взял. Ведь такой представитель должен уметь не только организовать выступления и вести переговоры от лица всех автоперевозчиков, но и иметь достаточно влияния, чтобы организованно прекратить акции после достижении договоренности по спорным моментам. 
    0
    Daewoo Shipbuilding Maersk LineMOLMSCOOCLSamsungUASCКонтейнеровозыРейтинг 19.05.2017 Топ-6 гигантов-контейнеровозов
    Титул самого большого контейнеровоза принадлежит первому в мире 21-тысячнику «OOCL Hong Kong». Он был построен на верфи Samsung […]
    0
    Daewoo Shipbuilding ДолгиКредиты 14.04.2017 Банки вложат 2,6 млрд долларов в DSME
    Южнокорейский национальный пенсионный фонд (NPS), один из главных держателей долга Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), ищет точки […]
    0
    Daewoo Shipbuilding Hyundai Merchant Marine 05.09.2017 Пять танкеров VLCC для HMM
    Hyundai Merchant Marine (HMM) подписала официальный контракт с Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) на строительство пяти крупнотоннажных […]
    0
    Daewoo Shipbuilding Контейнеровозы 25.09.2017 22-тысячники на 820 млн долларов
    Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME) получила контракт стоимостью 820 млн долларов на строительство пяти контейнеровозов VLCS […]
    0
    Daewoo Shipbuilding АкцииДолгиКредиторская задолженностьСуд 18.05.2017 DSME реструктуризирует 6 млрд долга
    Южнокорейский Высокий суд отклонил апелляцию частных инвесторов, тем самым одобрив списание задолженности в 6 млрд долларов и антикризисную […]
    0
    ДокерыЗабастовкаИспанияПрофсоюз 23.06.2017 Забастовка в портах Европы
    Международный союз докеров (IDC) объявил о двухчасовой забастовке 29 июня в знак солидарности с испанскими докерами, которые борются […]
    0
    Daewoo Shipbuilding АкцииДолги 18.04.2017 Долг DSME реструктуризируют
    Южнокорейский национальный пенсионный фонд (NPS) окончательно утвердил правительственную антикризисную программу по реструктуризации долга Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering […]
    0
    АвтоперевозкиЗабастовкаПлатон 03.04.2017 Протест против Платона – форс-мажор или не форс-мажор?
    И вправду, в настоящий момент очень сложно найти свободный транспорт для перевозки груза. Некоторые частные автокомпании не принимают заявки на перевозку.
    0
    Daewoo Shipbuilding Hyundai Merchant MarineVLCCСоглашение 12.04.2017 HMM построит пять VLCC
    HMM подписала соглашение о намерениях с Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) о строительстве пяти танкеров VLCC с […]
    0
    Daewoo Shipbuilding DamenРумыния 10.11.2017 Damen покупает верфь Daewoo в Румынии
    Damen Shipyards Group подписала соглашение с Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) о покупке мажоритарной доли в Daewoo […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    15.12.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 49
    14.12.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    13.12.2017 Четыре лота Chipolbrok
    12.12.2017 ВМТП идет на рекорд
    12.12.2017 Тарифные поручения
    11.12.2017 Первая партия СПГ из Сабетты
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики