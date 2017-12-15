Забастовка в Daewoo Shipbuilding

Четырехчасовую забастовку провели во вторник рабочие Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME).

Главное требование, которое выдвинули рабочие, – повышение зарплаты на 3,81%. Однако только 5% от количества рабочих, состоящих в профсоюзе (а их в общей сложности 5700), присоединились к акции протеста, сообщает World Maritime News со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что требование рабочих противоречит стратегии DSME, которая предусматривает в этом году замораживание заработной платы. Этот шаг позволит компании снизить затраты и повысить финансовую ликвидность.

DSME уже смогла снизить задолженность в результате реструктуризации, которая предусматривала значительное сокращение штата. Однако повода для оптимизма нет. По прогнозу агентства финансовых исследований FnGuide, продажи DMSE могут упасть на 31%, с 11,37 трлн южнокорейских вон (10,4 млн долларов) до 7,86 трлн (7,2 млн долларов).