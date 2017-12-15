Волна 8-9 м у Алеутских островов

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:
- В Балтийском море в юго-восточной части ожидается ветер юго-западный, южный до 18 м/сек, высота волн 2,5-3,5 м, по восточной части Финского залива ветер юго-западный 12-16 м/с, высота волны 1,5-2 м,
- В Баренцевом море на севере моря ветер восточный, северо-восточный 15-20 м/с, на юго-востоке ветер юго-западный, южный 10-15 м/с, порывы до 17-22 м/с, волнение моря 4-5 баллов, на побережье Мурмана ветер юго-западный, южный в порывах до 15-20 м/с,
- В Каспийском море на Северном Каспии ветер юго-восточный 16 м/с, в/волны 2,5 м, на Среднем Каспии ветер юго-восточный 18 м/с, высота волны 3 м,
- В Тихом океане 16 декабря днем в районе Алеутских островов ожидается опасное волнение высотой 8-9 м. Явление сохранится до конца суток 17 декабря.