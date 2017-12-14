CMA CGM снижает зимнюю надбавку

CMA CGM уточнила размеры зимней надбавки, которая вводится на Санкт-Петербург, Усть-Лугу и Бронку.

Размер Winter Surcharge для всех deep sea контейнеров снижен до 75 долларов с TEU – напомним, ранее была объявлена надбавка 100 долларов с TEU.

Размер надбавки для всех грузов из портов Северной Европы и Средиземноморья остается без изменений – 75 евро с TEU.

Также без изменений остаются сроки действия зимней надбавки – с 1 декабря 2017 до 30 апреля 2018 года для контейнеров из Северной Европы и Средиземноморья и с 1 декабря 2017 по 31 марта 2018 года для deep sea контейнеров.