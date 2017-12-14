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    • CMA CGM снижает зимнюю надбавку

    14.12.2017
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    • CMA CGM уточнила размеры зимней надбавки, которая вводится на Санкт-Петербург, Усть-Лугу и Бронку.

    Размер Winter Surcharge для всех deep sea контейнеров снижен до 75 долларов с TEU – напомним, ранее была объявлена надбавка 100 долларов с TEU. 

    Размер надбавки для всех грузов из портов Северной Европы и Средиземноморья остается без изменений – 75 евро с TEU.

    Также без изменений остаются сроки действия зимней надбавки – с 1 декабря 2017 до 30 апреля 2018 года для контейнеров из Северной Европы и Средиземноморья и с 1 декабря 2017 по 31 марта 2018 года для deep sea контейнеров.

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