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    • CMA CGM закрыл сделку по Mercosul

    14.12.2017
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    • CMA CGM закрыла сделку по приобретению Mercosul – линейного перевозчика, специализирующегося на бразильском рынке. Это позволит CMA CGM расширить сервисы в Бразилии, в том числе каботажные и сервис «от двери до двери», а также укрепить позиции в Южной Америке.

    Напомним, Maersk Line и CMA CGM договорились о продаже Mercosul Line летом этого года. Стоимость сделки не сообщается. Mercosul вышла на рынок в 1996 году, Maersk ее приобрел в 2006 году. Флот линии включает 4 судна, занятых на сервисах между портами Бразилии и других стран Южной Америки.

    У CMA CGM на восточном побережье Южной Америки работают 340 сотрудников, находится 18 специализированных офисов, линия предлагает в этом регионе 9 сервисов, на задействовано более 70 судов, осуществляющих заходы в 20 портов.

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