Экспорт минеральных удобрений

За 10 месяцев 2017 года российский экспорт азотных удобрений составил почти 10,4 млн тонн. Это на 0,2% больше, чем было вывезено за аналогичный период прошлого года.

В стоимостном выражении экспорт азотных удобрений также вырос – на 4,2%, до 1,86 млрд долларов.

Объем вывезенных смешанных удобрений, по данным ФТС РФ, увеличился по сравнению с прошлогодним уровнем на 12,6%, составив 8,53 млн тонн.

В денежном выражении экспорт увеличился на 2,1% — до 2,2 млрд долларов.

Российские поставки калийных удобрений на мировой рынок продолжают расти. За отчетный период их было отгружено 8,22 млн тонн — на 9,2% больше, чем годом ранее.

Доходы от экспорта выше показателя 2016 года на 1,7% — в январе-октябре калийных удобрений экспортировали на сумму 1,55 млрд долларов.