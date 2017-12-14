Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Экспорт минеральных удобрений

    14.12.2017
  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • За 10 месяцев 2017 года российский экспорт азотных удобрений составил почти 10,4 млн тонн. Это на 0,2% больше, чем было вывезено за аналогичный период прошлого года. 

    В стоимостном выражении экспорт азотных удобрений также вырос – на 4,2%, до 1,86 млрд долларов. 

    Объем вывезенных смешанных удобрений, по данным ФТС РФ, увеличился по сравнению с прошлогодним уровнем на 12,6%, составив 8,53 млн тонн.

    В денежном выражении экспорт увеличился на 2,1% — до 2,2 млрд долларов.

    Российские поставки калийных удобрений на мировой рынок продолжают расти. За отчетный период их было отгружено 8,22 млн тонн — на 9,2% больше, чем годом ранее. 

    Доходы от экспорта выше показателя 2016 года на 1,7% — в январе-октябре калийных удобрений экспортировали на сумму 1,55 млрд долларов.

    121
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017Бункерное топливоГлобальноНоябрь 13.11.2017 Обзор мирового рынка бункеровки. 46 неделя 2017
    На 46 неделе года во всех исследуемых портах подорожали все виды топлива без исключения. Так, в Роттердаме, по […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017БункеровкаГлобальноИюнь 19.06.2017 Обзор мирового рынка бункеровки. 25 неделя 2017
    На 25 неделе года цены на бункерное топливо опустились почти во всех исследуемых портах. Только в Пусане и […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2016АвгустАпрельГрузооборотГруппа ДелоДекабрьЗерноИюльИюньКонтейнерный рынокКонтейнерный терминалМайМартНоябрьОктябрьСентябрьФевральЯнварь 12.01.2017 Грузы «Дела»
    ООО «ДелоПортс», владеющее стивидорными активами Группы компаний «Дело» (контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и бункерная компания ТОС), […]
    0
    2017Азовское мореСентябрьФрахтовые ставкиЮг 07.09.2017 Рынок остается стабильным
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2016NEW WeeklyАвгустАпрельДекабрьИюльИюньКонтейнерооборотМайМартНоябрьОктябрьСеверо-ЗападСентябрьФевральЯнварь 25.01.2017 New Weekly №21 Контейнерооборот портов Северо-Запада РФ, 12 месяцев 2016г.
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АвгустБункеровкаГлобально 14.08.2017 Обзор мирового рынка бункеровки. 33 неделя 2017
    На 33 неделе года стоимость бункерного топлива снизилась в большинстве исследуемых портов. Только в Пусане и Сингапуре выросли […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017Балтийское мореГлобальноНоябрьФрахтовые ставки 17.11.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 45
    На 45 неделе дефицит костерного тоннажа в Балтийском регионе продолжал расти. Особенно это было заметно в сегменте вместимостью […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АвгустАвтотранспортАпрельГрузооборотИюльИюньМайМартМорской транспортОктябрьРоссияСентябрьФевральЯнварь 05.12.2017 Грузооборот российского транспорта
    По итогам января-октября 2017 года перевозки грузов российским транспортом составили 6 млрд 397,8 млн тонн. Это больше, чем […]
    0
    2017АвгустАпрельИюльИюньЛесные грузыМайМартРоссияСентябрьСтатистика таможниФевральЭкспортЯнварь 13.11.2017 Лесной экспорт
    По итогам января-сентября этого года российский экспорт необработанных лесоматериалов составил почти 14,3 млн кубометров — это на 4,4% […]
    0
    2017Балтийское мореГлобальноСентябрьФрахтовые ставки 15.09.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 36
    Вопреки ожиданиям и прогнозам cудовладельцев, обилия зерновых грузов на открытом рынке региона всё еще не наблюдается. Несмотря на […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АвгустАпрельДальний ВостокИюльИюньМайМартРЖДСеверо-ЗападСентябрьФевральЭкспортЮгЯнварь 13.10.2017 Жд экспорт через порты
    По итогам 9 месяцев 2017 года погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД увеличилась на 5,9% […]
    0
    2017Ноябрь 14.12.2017 Сервис ПОРТСТАТ обновлен
    Данные по грузообороту и контейнерообороту обновлены по ноябрь 2017 года. Демо-версии сервиса можно посмотреть здесь: Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    14.12.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    13.12.2017 Четыре лота Chipolbrok
    12.12.2017 ВМТП идет на рекорд
    12.12.2017 Тарифные поручения
    11.12.2017 Первая партия СПГ из Сабетты
    08.12.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 48
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики