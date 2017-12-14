Сервис ПОРТСТАТ обновлен

Информационно-аналитическое агентство

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    14.12.2017
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    • Данные по грузообороту и контейнерообороту обновлены по ноябрь 2017 года.

    Демо-версии сервиса можно посмотреть здесь:

     

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