Первый морской СПГ на Украине

Украина получила первую партию сжиженного природного газа от США через польский терминал в Свиноустье, сообщает LNG World News со ссылкой на ERU Trading, украинское подразделение американской ERU Corporation. Отмечается, что это первая в истории Украины поставка СПГ морем.

В апреле ERU заключила 20-летний контракт страхования политических рисков с государственным агентом правительства США – Корпорацией частных зарубежных инвестиций (OPIC), который обеспечивает страховую защиту транспортировки, хранения и продажи газа на Украине.

28 ноября ERU выиграла один из десяти лотов на поставку газа украинской государственной компании «Укратрансгаз». Это единственный частный поставщик. Остальные лоты ушли в «Нафтогаз». В течение следующих 7 месяцев ERU должна поставить «Укратрансгазу» 135 млн куб. м газа.