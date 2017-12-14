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    • Первый морской СПГ на Украине

    14.12.2017
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    • Украина получила первую партию сжиженного природного газа от США через польский терминал в Свиноустье, сообщает LNG World News со ссылкой на ERU Trading, украинское подразделение американской ERU Corporation. Отмечается, что это первая в истории Украины поставка СПГ морем.

    В апреле ERU заключила 20-летний контракт страхования политических рисков с государственным агентом правительства США – Корпорацией частных зарубежных инвестиций (OPIC), который обеспечивает страховую защиту транспортировки, хранения и продажи газа на Украине.

    28 ноября ERU выиграла один из десяти лотов на поставку газа украинской государственной компании «Укратрансгаз». Это единственный частный поставщик. Остальные лоты ушли в «Нафтогаз». В течение следующих 7 месяцев ERU должна поставить «Укратрансгазу» 135 млн куб. м газа.

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