Назначения в Росморпорте

По информации Росморпорта, приказом ФГУП «Росморпорт» от 11.12.2017 №1145/к заместитель генерального директора по работе с органами исполнительной власти В.В.Мочалов 12 декабря 2017 года освобожден от занимаемой должности по соглашению сторон.

Его место занял Александр Смирнов. Соответствующий приказ №1147/к подписан 11 декабря. К исполнению своих обязанностей он приступил с 13 декабря.

До настоящего назначения А.Смирнов занимал должность заместителя директора Административного департамента Правительства РФ, до этого 2010 по 2014 год занимал должности заместителя министра, затем – первого заместителя министра юстиции РФ.

Приказом ФГУП «Росморпорт» от 12.12.2017 №1154/к на должность заместителя генерального директора 13 декабря переведен Сергей Симонов, ранее занимавший должность советника генерального директора.

До перехода в Росморпорт в 2015 году С.Симонов занимал должность заместителя генерального директора ФКП «Союзплодоимпорт», ранее работал помощником руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.