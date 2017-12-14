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    • Морской тренажерный центр в Севастополе

    14.12.2017
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    • В филиале Государственного морского университета им. адмирала Ф.Ф. Ушакова в Севастополе на базе Крымского отделения института повышения квалификации «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»

    начал работу современный тренажерный центр, оснащенный по последнему слову морской технической мысли. 

    По информации ГМУ, было принято решение вместо модернизации имеющегося тренажерного центра создать новый центр для подготовки и повышения квалификации плавсостава, который не имеет аналогов не только в регионе, но и практически по всей стране.

    «Передовое в нем все – от примененных технологий строительства до образцов тренажерного и реального оборудования», – отмечают в университете.

    Морской тренажерный центр в Севастополе

    Центр включает помещения для инструкторов, для обучающихся предусмотрены помещения для инструктажа и разбора упражнений, класс реального судового оборудования. 
    В центре установлены два полномасштабных навигационных мостика с обзором 150º NT Pro 5000, тренажер машинного отделения ERS 5000 с реальными консолями ЦПУ, ГРЩ и двумя локальными постами, тренажер судового грузобалластного оборудования, тренажер судового высоковольтного оборудования, тренажер ГМССБ TGS 5000, тренажер ЭКНИС, РЛС САРП.

    Реальное судовое оборудование включет радиолокационную станцию, транспондер AIS, приемник NAVTEX, приемник GPS, гиро и магнитный компас, лаг Sperry marine, эхолот JMC, авторулевой NAVIS. 

    Все инструкторы и преподаватели прошли специальное обучение и получили соответствующие сертификаты.

    Морской тренажерный центр в СевастополеВ ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова уверены, что открытие нового тренажерного центра позволяет вывести на качественно новый уровень специальную подготовку персонала судов, портов и судоходных компаний в соответствии с национальными требованиями РФ и требованиями международных конвенций, таких как МК ПДНВ-78 с поправками, СОЛАС 74, МАРПОЛ 73/78, Кодекс ОСПС и других.

     

     

     

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