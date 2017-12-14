Инцидент в порту Кавказ

По данным ГМСКЦ, 12 декабря в 7-14 в порту Кавказ при отшвартовке от причала №2 теплоход «Sea Leader», IMO №9363998, флаг Мальта, порт регистрации Ла-Валлетта, судовладелец BDS Ltd, экипаж 14 человек, груз – шрот (жмых) подсолнечника 4316 тонн, произвел навал на стоящий у причала №8 танкер «СВЛ Юнити», IMO №9655470, флаг РФ, порт регистрации Новороссийск, судовладелец ООО «СВЛ Марин Транзит», экипаж 14 человек, на борту груз – дизтопливо 3400 тонн.

Пострадавших, загрязнения акватории порта нет. Оба судна получили незначительные повреждения, не влияющие на мореходность. Погода в районе: ветер южный, юго-западный 5-7 м/с, высота волн 0,2 м. Расследование происшествия проводит ИГКП порта Кавказ.